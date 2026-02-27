Головна Країна Політика
search button user button menu button

Тимошенко повідомила про смерть соратника

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Тимошенко повідомила про смерть соратника
Депутат був головою фракції «Батьківщини» у Рівненській міській раді
фото: Юлія Тимошенко

Олександр Курсик долучився до лав ЗСУ після початку великої війни

У Рівному 26 лютого на 41 році життя помер військовий, журналіст і депутат Рівненської міської ради Олександр Курсик. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на лідерку «Батьківщини» Юлію Тимошенко.

Як розповіла Тимошенко, депутат з перших днів повномасштабної війни доєднався до лав ЗСУ. Він воював у складі у 14 окремої механізованої бригади та отримав медаль «За військову службу Україні».

«Бої, фронти, поранення, контузії. Не витримало серце. Віддав себе Україні цілком і повністю. Людина, яка мала б жити ще довго. Справжній чоловік, який поклав своє життя за нашу свободу», – зазначила вона.

Як відомо, з 2010 року Олександр Курсик був обраний депутатом Рівненської міської ради, а згодом став головою фракції «Батьківщини». У чоловіка залишились дружина і троє дітей.

Тимошенко повідомила про смерть соратника фото 1

До слова, з Олександром Курсиком попрощаються 28 лютого у Рівному. О 9:00 заплановане прощання у Свято-Покровському Соборі, а о 10:30 – на Майдані Незалежності. Орієнтовно об 11:30 буде виїзд до місця поховання.

Читайте також:

Теги: Юлія Тимошенко Батьківщина депутат Рівне

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У будинку нардепа Сергія Рудика прорвало мережу: гаряча вода залила сходову (відео)
У будинку нардепа Сергія Рудика прорвало мережу: гаряча вода залила сходову (відео)
28 сiчня, 13:29
Ігор Фріс розповів, що норми, які надавали особам 14-річного віку вступати в шлюб, раніше вже діяли в Україні
Шлюб у 14 років? Нардеп Фріс пояснив важливу зміну
5 лютого, 16:26
Обов’язкова реєстрація договору про оренду потрібна для захисту його учасників
Дикий капіталізм. «Слуга народу» вимагає навести порядок на ринку оренди житла
6 лютого, 08:41
Британський ексдепутат вступив до лав бригади «Азов»
Британський ексдепутат вступив до лав бригади «Азов»
20 лютого, 04:53
Тимошенко несподівано зізналася в любові НАБУ
«Люблю НАБУ». Тимошенко здивувала валентинкою
14 лютого, 20:27
У липні 2024 року російська влада оголосила Тимошенко в міжнародний розшук
Юлію Тимошенко заочно заарештовано у РФ
27 сiчня, 17:00
Тимошенко з соратниками подала скаргу до Вищої ради правосуддя на суддю Дубаса
Тимошенко з соратниками подала скаргу до Вищої ради правосуддя на суддю Дубаса
5 лютого, 17:07
У 2026 році виплати нардепам на виконання депутатських повноважень зросли втричі
Нардеп пояснив, звідки в деклараціях парламентарів взялися нові солідні щомісячні виплати
12 лютого, 14:00
Гераскевич закликав запровадити санкції проти Бубки
Підсанкційний нардеп-втікач Дмитрук влаштував істерику через виступ Гераскевича у Раді
Сьогодні, 08:21

Політика

«Переговори дуже складні». Буданов зробив заяву про терміни закінчення війни
«Переговори дуже складні». Буданов зробив заяву про терміни закінчення війни
Тимошенко повідомила про смерть соратника
Тимошенко повідомила про смерть соратника
Українці в Польщі. Тимчасовий повірений розказав про великий успіх та низку проблем
Українці в Польщі. Тимчасовий повірений розказав про великий успіх та низку проблем
Переговори між Україною і США у Женеві: Зеленський розкрив деталі
Переговори між Україною і США у Женеві: Зеленський розкрив деталі
Стратегія відновлення енергетики. Президент зробив заяву
Стратегія відновлення енергетики. Президент зробив заяву
НАБУ повернуло гроші Тимошенко, які були вилучені під час обшуку
НАБУ повернуло гроші Тимошенко, які були вилучені під час обшуку

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua