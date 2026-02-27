Тимошенко повідомила про смерть соратника

Олександр Курсик долучився до лав ЗСУ після початку великої війни

У Рівному 26 лютого на 41 році життя помер військовий, журналіст і депутат Рівненської міської ради Олександр Курсик. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на лідерку «Батьківщини» Юлію Тимошенко.

Як розповіла Тимошенко, депутат з перших днів повномасштабної війни доєднався до лав ЗСУ. Він воював у складі у 14 окремої механізованої бригади та отримав медаль «За військову службу Україні».

«Бої, фронти, поранення, контузії. Не витримало серце. Віддав себе Україні цілком і повністю. Людина, яка мала б жити ще довго. Справжній чоловік, який поклав своє життя за нашу свободу», – зазначила вона.

Як відомо, з 2010 року Олександр Курсик був обраний депутатом Рівненської міської ради, а згодом став головою фракції «Батьківщини». У чоловіка залишились дружина і троє дітей.

До слова, з Олександром Курсиком попрощаються 28 лютого у Рівному. О 9:00 заплановане прощання у Свято-Покровському Соборі, а о 10:30 – на Майдані Незалежності. Орієнтовно об 11:30 буде виїзд до місця поховання.