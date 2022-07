Відсторонення Венедіктової: з'явилася реакція ЄС

Голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас відреагував на відставку генпрокурора Ірини Венедіктової. Про це він написав у Twitter.

Маасікас наголосив, що під час відсторонення генпрокурора Україна має співпрацювати із міжнародними партнерами щодо розслідування та переслідування російських воєнних злочинів.

«При відстороненні генпрокурора президентом @ZelenskyyUa найважливішим – окрім конституційних процесів, яких слід дотримуватися – є підтримання належної роботи та співробітництво з міжнародними партнерами щодо розслідування та переслідування російських воєнних злочинів», – йдеться у повідомленні.

While suspending the Prosecutor General of Ukraine by @ZelenskyyUa the most important - beside the constitutional processes to follow - is maintaining the good work and the cooperation with international partners on investigating and prosecuting the Russian war crimes.