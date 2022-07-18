Відсторонення Венедіктової: з'явилася реакція ЄС

У ЄС наголошують, що Україна має підтримувати належну роботу у розслідуванні воєнних злочинів Росії

Під час відсторонення генпрокурора Україна має співпрацювати із міжнародними партнерами

Голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас відреагував на відставку генпрокурора Ірини Венедіктової. Про це він написав у Twitter.

Маасікас наголосив, що під час відсторонення генпрокурора Україна має співпрацювати із міжнародними партнерами щодо розслідування та переслідування російських воєнних злочинів.

«При відстороненні генпрокурора президентом @ZelenskyyUa найважливішим – окрім конституційних процесів, яких слід дотримуватися – є підтримання належної роботи та співробітництво з міжнародними партнерами щодо розслідування та переслідування російських воєнних злочинів», – йдеться у повідомленні.

While suspending the Prosecutor General of Ukraine by @ZelenskyyUa the most important - beside the constitutional processes to follow - is maintaining the good work and the cooperation with international partners on investigating and prosecuting the Russian war crimes. — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) July 18, 2022

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський відсторонив від виконання обов'язків Генпрокурорку Ірину Венедіктову та голову СБУ Івана Баканова.

Венедіктова прокоментувала своє відсторонення від виконання обов'язків генерального прокурора України. Вона зазначила, що була призначена на цю посаду вже будучи відповідальною і морально зрілою людиною, а за останні два роки всерйоз подорослішала.

Генпрокурорка наголошує, що їй є чим пишатися на займаній посаді і вона продемонструвала гарні результати роботи та об’єднала юридичну, професійну, кримінально-процесуальну світову еліту навколо проблем України в інтересах України.

Зауважимо Зеленський вже призначив виконуючим обов'язки генерального прокурора Олексія Симоненка.