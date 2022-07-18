  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
  4. Відсторонення Венедіктової: з'явилася реакція ЄС
рус
    Політика

    Відсторонення Венедіктової: з'явилася реакція ЄС

    У ЄС наголошують, що Україна має підтримувати належну роботу у розслідуванні воєнних злочинів Росії - Відсторонення Венедіктової: з'явилася реакція ЄС
    У ЄС наголошують, що Україна має підтримувати належну роботу у розслідуванні воєнних злочинів Росії
    фото із відкритих джерел

    Під час відсторонення генпрокурора Україна має співпрацювати із міжнародними партнерами

    Голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас відреагував на відставку генпрокурора Ірини Венедіктової. Про це він написав у Twitter.

    Маасікас наголосив, що під час відсторонення генпрокурора Україна має співпрацювати із міжнародними партнерами щодо розслідування та переслідування російських воєнних злочинів.

    «При відстороненні генпрокурора президентом @ZelenskyyUa найважливішим – окрім конституційних процесів, яких слід дотримуватися – є підтримання належної роботи та співробітництво з міжнародними партнерами щодо розслідування та переслідування російських воєнних злочинів», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський відсторонив від виконання обов'язків Генпрокурорку Ірину Венедіктову та голову СБУ Івана Баканова.

    Венедіктова прокоментувала своє відсторонення від виконання обов'язків генерального прокурора України. Вона зазначила, що була призначена на цю посаду вже будучи відповідальною і морально зрілою людиною, а за останні два роки всерйоз подорослішала.

    Генпрокурорка наголошує, що їй є чим пишатися на займаній посаді і вона продемонструвала гарні результати роботи та об’єднала юридичну, професійну, кримінально-процесуальну світову еліту навколо проблем України в інтересах України.

    Зауважимо Зеленський вже призначив виконуючим обов'язки генерального прокурора Олексія Симоненка.

    Читайте також: Мінус Баканов і Венедіктова. Хто захопив владу на Банковій?
    Теги: ЄС росія окупанти Генпрокурор війна відставка Україна окупація Матті Маасікас Ірина Венедіктова #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Відсторонення Венедіктової: з'явилася реакція ЄС