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Китай-Росія-Іран: Данілов попередив світ про нову загрозу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Китай-Росія-Іран: Данілов попередив світ про нову загрозу
Данілов наголосив, що Захід не повинен боятися Росію і брати в цьому приклад з України
фото: rnbo.gov.ua

Олексій Данілов: «Росія є загрозою для України, Китай – основна загроза для США, а союз Китай-Росія-Іран – виклик для всього світу»

Світ перебуває у турбулентності, усе частіше лунають меседжі про новий світовий порядок. Якщо Росію не зупинити зараз, то в недалекому майбутньому Захід може зіштовхнутися із повноцінним альянсом «Росія-Іран-Китай», до якого приєднаються і деякі європейські країни. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов у своєму виступі на Halifax International Security Forum у Канаді.

«Україна занепокоєна тим, що серед окремих партнерів активізувалися дискусії з приводу необхідності проведення перемовин, консультацій, зустрічей з росіянами щодо обговорення проблематики війни в Україні, припинення вогню і т.д. Все це від рудиментного страху перед Росією», – заявив він.

Данілов наголосив, що Захід не повинен боятися Росію і брати в цьому приклад з України. На його думку, замість страху демократичний світ повинен дати «жорстку відповідь» Росії, адже йдеться про «боротьбу між демократією і  тиранією» у широкому сенсі.

«Росія є загрозою для України, Китай – основна загроза для США, а союз Китай-Росія-Іран – виклик для всього світу. Якщо не відбудуться зміни у ставленні Заходу до Росії, зміни у самій Росії, то через 15-20 років світ очікує нова «вісь зла», до якої увійдуть не тільки КНДР, Китай, Іран та РФ, але й деякі європейські країни», – попередив Данілов.

Нагадаємо, Китай постачає озброєння Росії, Пентагон має докази. Йдеться про поставки безпілотників, стрілецької зброї та спорядження. 

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Теги: росія Китай Україна Олексій Данілов війна

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