Стало відомо, хто спонсорує партію «Слуга народу»



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Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко

Це так званий кешбек за передвиборчу кампанію

Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко розповів про спонсорів політсили.

Про це він сказав в інтерв’ю Hromadske відповідаючи на питання журналіста.

«У нас є низка компаній, вони є у звіті, їх дуже багато. Це, в першу чергу, ще з нашої парламентської кампанії. З першого січня ми будемо оперувати державним фінансування, основним спонсорам стане держава», – пояснив він.

Корнієнко зазначив, що партія отримує дві суми.

«Ми отримуємо дві суми. Одна – це так званий кешбек за передвиборчу кампанію. Він виплачується з цього року. Це близько 114 мільйонів гривень – те, що ми витратили на вибори. І друга сума – це державне фінансування. З загальної суми у 260 мільйонів гривень наша частина – близько 80-90 мільйонів гривень – відповідно по 20 мільйонів гривень у квартал», – каже голова партії «Слуга народу».