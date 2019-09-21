Стало відомо, коли Рада може розглянути призначення нових членів ЦВК



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У Раді чекають від президента подання щодо ЦВК

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Качура заявив, що питання ЦВК у Верховній Раді можуть розглянути на початку жовтня.

Про це повідомляє «Цензор.Нет».

«Ми прийняли, що у нас 2, 3, 4 жовтня будуть пленарні дні. Тому ми можемо в ці дні розглянути це питання. Але, водночас, всі фракції всіх кандидатів направили президенту, ми тепер чекаємо від президента подання», - сказав він.

Відповідаючи на питання про те, чи є серед кандидатів діючі нардепи Качура сказав, що «діючих народних депутатів немає», проте з попереднього складу виборчої комісії є кілька людей.

Нагадаємо, усі політсили Ради внесли Зеленському кандидатури у члени ЦВК.

Як повідомлялося, 13 вересня Верховна Рада достроково звільнила всіх членів Центральної виборчої комісії.

Із відповідним поданням до парламенту звернувся президент Володимир Зеленський. Як причину такого рішення він назвав «необ’єктивність» та «бездіяльність» ЦВК.

У Центральній виборчій комісії, за розпуск якої 13 вересня проголосувала Верховна Рада, вважають рішення парламенту політичним і немотивованим, але сенсу його оскаржувати не бачать.