Стало відомо, коли Рада розгляне кандидатури голови Нацбанку і членів ЦВК

Всі члени ЦВК мають пройти спецперевірку, згідно з чинним законодавством

Парламент розгляне кандидатури голови НБУ і членів ЦВК після відповідного подання. Про це під час брифінгу заявив спікер парламенту Андрій Парубій. [READ_MORE] «Ви знаєте, що парламент може розглядати кандидатуру на пост глави НБУ, коли її подасть президент України. Я можу вам гарантувати, що як тільки



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Всі члени ЦВК мають пройти спецперевірку, згідно з чинним законодавством

Парламент розгляне кандидатури голови НБУ і членів ЦВК після відповідного подання. Про це під час брифінгу заявив спікер парламенту Андрій Парубій.

«Ви знаєте, що парламент може розглядати кандидатуру на пост глави НБУ, коли її подасть президент України. Я можу вам гарантувати, що як тільки ця кандидатура буде подана у ВР, я зроблю все можливе, щоб вона чим швидше з’явилася у порядку денному. Те саме стосується членів ЦВК», — заявив Парубій.

Він додав, що всі члени ЦВК мають пройти спецперевірку, згідно з чинним законодавством.

«Це займає орієнтовно два-три тижні, але гарантую, що по всіх кадрових питаннях я буду ініціювати, щоб швидко пройшла спецперевірка, і розгляд кандидатур в сесійній залі», — резюмував Парубій.

Раніше стало відомо, що президент України Петро Порошенко найближчим часом внесе до Верховної Ради подання про призначення членів Центральної виборчої комісії.

Раніше наприкінці грудня у БПП розповіли, чому досі не призначено нового голову НБУ.