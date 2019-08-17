Стало відомо, скільки мільйонів втратив порт Бердянська через блокаду Азову



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Бердянський морський торговельний порт

Через затримання суден окупантами в минулому році, трейдери втратили інтерес до портів Азова

Український портовий оператор «Бердянський морський торговельний порт» недоотримав торік $4,6 млн прибутку.

Про це заявив директор ДП БМТП» Олександр Трощенков, передають Порти України.

«ДП «Бердянський морський торговельний порт» (БМТП) недоотримав $ 4,6 млн прибутків в 2018 році в результаті обмеження судноплавства під час будівництва Російською Федерацією (РФ) моста через Керченську протоку і практики огляду силовиками РФ суден, що прямують в/з українських портів на Азовському морі», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, Бердянський морський торговельний порт припинив відвантажувати метал і глину. Виробники металопродукції переорієнтувалися на порти Чорного моря.

«Завдяки диверсифікації вантажів, (до розвантаження у Бердянську – ред.) вдалося залучити комплекти вітроенергетичних установок General Eectric – в минулому році успішно оброблено 26 комплектів, в поточному році також перевантажено 26 комплектів, а в перспективі ще 27 комплектів», – кажуть портовики.

Представники приватних портових операторів, які працюють в Бердянському порту, заявили, що через затримання суден окупантами в минулому році (багато судів стояли в море по кілька тижнів), трейдери втратили інтерес до портів Азова.

У ДП «Адміністрація морських портів України» зазначили, що українські морські порти на Азовському морі в зв’язку з агресією Росії з 2014 року недоотримали близько 6 млрд грн прибутків.

Кандидат політичних наук Станіслав Желіховський пояснив, що тільки володіння потужними морськими силами може стати запорукою захисту як суднохідних шляхів, так і власної морської акваторії включно з береговою лінією та портами.