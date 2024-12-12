Гетманцев розповів, коли Україна легалізує криптовалюту

Як наголосив нардеп, пільг на криптовалюту не буде

Оподаткування криптовалюти здійснюватиметься за принципом, подібним до оподаткування цінних паперів

Законопроєкт про цифрову валюту, який готують у співпраці з Міжнародним валютним фондом та Національним банком, буде готовий у першому кварталі 2025 року. Є велика ймовірність його ухвалення. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі Вечір.LIVE.

«Я думаю, що ми його отримаємо в першому кварталі наступного року. І, якщо Бог дасть бути депутатами, то ухвалимо його, бо підтримка цьому законопроєкту є», – каже він.

Голова комітету наголосив, що пільг на криптовалюту не буде. Планується, що її оподаткування здійснюватиметься за принципом, подібним до оподаткування цінних паперів.

Сам Гетманцев зауважив, що не користується криптовалютами, але підтримує прозорість та регулювання в цій сфері.

Нагадаємо, вартість біткоїна вперше в історії перевищила позначку в $100 тис. Його історичне зростання сталося на тлі сподівань про підтримку крипторинку новою адміністрацією Дональда Трампа.

Раніше голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що в Україні можуть легалізувати криптовалюту у 2025 році.

До слова, єдиним законним засобом платежу в Україні є гривня, і це залишається принциповою позицією НБУ. Криптовалюта таким засобом не є.