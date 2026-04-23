Стоп – паралельна каса! PlayCity тестує систему онлайн-моніторингу ставок

Наталія Порощук
Держава планує відстежувати всі транзакції гравців і виявляти приховані каси операторів
Регулятор азартного ринку наразі підключив до системи моніторингу п’ять операторів

Державне агентство PlayCity  продовжує тестувати Державну систему онлайн-моніторингу (ДСОМ), до якої вже приєдналися перші п’ять компаній – організаторів азартних ігор. Про це під час презентації у Комітеті Верховної Ради з питань цифрової трансформації заявив керівник агентства Геннадій Новіков, повідомляє «Главком».

За словами Новікова, наразі перша черга системи працює у тестовому режимі. До неї вже підключили кількох учасників ринку, а під час експлуатації виявляють технічні недоліки, які розробники поступово виправляють.

Новіков зазначив, що загалом оператори ринку позитивно оцінюють запуск системи. За його словами, інтеграція не потребує значних змін у роботі компаній, адже більшість необхідних даних вони і так збирають у своїх системах – тепер їх потрібно лише передавати у встановленому форматі.

У межах першого етапу ДСОМ уже дозволяє відстежувати ключові показники роботи операторів: прийом ставок, їх повернення, виплати виграшів, поповнення ігрових рахунків, а також унікальні ідентифікатори гравців і ліцензійні реєстри. Крім того, у системі вже функціонують робочі кабінети регулятора та Державна податкова служба України.

За словами очільника агентства, система здатна обробляти десятки тисяч транзакцій щосекунди. Саме ці дані в майбутньому стануть основою для автоматичного розрахунку податкових зобов’язань – це передбачено на другому етапі запуску ДСОМ.

Фактично система дасть можливість контролювати рух коштів усередині гри – від моменту поповнення рахунку гравцем до виведення виграшу.

Новіков зауважив, що для виявлення можливих податкових порушень, планується застосовувати метод контрольних ставок. Якщо така ставка не з’явиться у системі після її здійснення, це може свідчити про приховані операції. У такому разі регулятор обіцяє застосовувати жорсткі заходи, аж до анулювання ліцензії оператора.

«Наприклад, організатор підключився до ДСОМ, ми зробили контрольну закупівлю і не побачили відповідного відображення в системі. Це значить, що існує паралельна каса. І тоді ми будемо реагувати жорстко, зокрема, позбавляти ліцензій», – додав Новіков.

Нагадуємо, розробка системи онлайн-моніторингу почалася у вересні 2025 року. Державне агентство PlayCity провело тендер, в якому перемогу отримало ТОВ «Комп’ютерні інформаційні технології». У 2026 році регулятор планує розпочати розробку другого етапу запуску ДСОМ.

