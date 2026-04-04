Повна заборона участі військових в азартних іграх? Профільна асоціація повідомила уряд про наслідки

Найбільші оператори ринку зазначають, що лудоманія є медичною проблемою, яка вирішується шляхом лікування, а не адміністративними заборонами
Запропонована постанова уряду збільшує кіберризики витоку даних про військовослужбовців і не вирішить проблеми лудоманії серед військових

Асоціація українських операторів грального бізнесу звернулася до прем’єр-міністерки України Свириденко. Про це повідомляє «Главком». Асоціація інформує уряд про те, що запропонована ним постанова, яка забороняє участь військовослужбовців в азартних іграх, збільшує кіберризики витоку даних про військовослужбовців і не вирішить проблеми лудоманії серед військових. 

«Запровадження повної заборони участі військовослужбовців в азартних іграх не усуває попит (військовослужбовців – ред.). За відсутності легального доступу така категорія осіб переміщується до неконтрольованого сегмента, насамперед до нелегальних онлайн-ресурсів. Більшість нелегального сегмента азартних ігор має зв’язки з Російською Федерацією як державою-агресором», – пояснюється в листі.

20 березня 2026 року на офіційному вебсайті Міністерства цифрової трансформації України було оприлюднено для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку обмеження участі військовослужбовців у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх».

Проєкт передбачає повне блокування доступу до азартних ігор для більш як 1 млн військовослужбовців через синхронізацію реєстрів військовослужбовців і осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор. Уряду пропонується запровадити механізм, за яким кожен гравець перевірятиметься на предмет того, чи є він військовослужбовцем. Для цього організатори азартних ігор (усього «Плей.Сіті» видано 34 ліцензії) надсилатимуть запит до реєстру військовослужбовців. Якщо особа перебуває в реєстрі, їй буде заблоковано доступ до гри.

В Асоціації наголосили, що обмеження стосуватимуться виключно перевірок у ліцензованих операторів і жодним чином не зачіпатимуть нелегальних організаторів ігор.

У листі профільної Асоціації наголошується, що прийняття постанови несе ризики для національної безпеки. 

По-перше, йдеться про безпеку баз даних зі списком усіх військовослужбовців країни. «Статус військовослужбовця є чутливою інформацією. Саме це є ключовою вразливістю запропонованого механізму, адже його реалізація потребує перевірки та зіставлення даних, що дозволяють встановити належність особи до військової служби. Такий підхід потребує максимально обережного регулювання», – зазначено в листі.

По-друге, обмеження щодо окремої категорії користувачів не вирішують проблему лудоманії, а лише витісняють попит у нелегальний сегмент. У цьому випадку йдеться про ризик переходу частини військовослужбовців на нелегальні платформи, значна кількість яких має зв’язок із РФ. «Запровадження повної заборони участі військовослужбовців в азартних іграх не усуває попит, а лише змінює спосіб його реалізації. За відсутності легального доступу така категорія осіб переміщується до неконтрольованого сегмента, насамперед до нелегальних онлайн-ресурсів, що не підпадають під державне регулювання. На відміну від легального ринку, де діють механізми відповідальної гри, ідентифікації та контролю, нелегальні оператори не застосовують жодних обмежень. Це не зменшує ризики залежності, а навпаки посилює їх через відсутність превентивних інструментів», – йдеться у висновку листа.

Раніше Асоціація українських операторів грального бізнесу повідомляла, що дослідження міжнародної компанії Kantar продемонструвало: військові грають в азартні ігри не більше, ніж у середньому українці, а проблема ігрової залежності серед військових не є масовою чи унікальною для цієї соціальної групи.

У зверненні окремо наголошується, що асоціація підтримує державну політику, спрямовану на захист військовослужбовців і мінімізацію ризиків, пов’язаних з ігровою залежністю, і вважає за доцільне до ухвалення зважених регуляторних рішень провести комплексне дослідження ефективності вже запроваджених заходів, а також ініціювати відповідні соціологічні дослідження.

У своєму зверненні до уряду найбільші оператори ринку зазначають, що лудоманія є медичною проблемою, яка вирішується шляхом лікування, а не адміністративними заборонами: «Ефективне регулювання має базуватися не на повній забороні, а на контрольованих і адресних механізмах, які дозволяють мінімізувати ризики без витіснення гравців у нелегальний сегмент».

На відміну від легального ринку, де діють механізми відповідальної гри, ідентифікації та контролю, нелегальні оператори не застосовують жодних обмежень. Це не зменшує ризики залежності, а навпаки – посилює їх через відсутність превентивних інструментів. Регуляторні рішення мають бути спрямовані на зміцнення легального ринку, підвищення його конкурентоспроможності та мінімізацію перетоку користувачів до нелегального сегмента.

«Асоціація українських операторів грального бізнесу» просить eряд утриматися від ухвалення проєкту постанови. Асоціація також розробила та направила Міністерству цифрової трансформації альтернативні пропозиції щодо врегулювання зазначеного питання», – підсумовується у зверненні.

Читайте також:

Читайте також

У День українського добровольця президент Володимир Зеленський вручив Андрію Бублику найвищу державну нагороду
Андрій Бублик став Героєм у 22: Жодного разу не чув на свою адресу, що я малий
24 березня, 20:15
Податкові правила для грального бізнесу хочуть зробити простими й зрозумілими
Заступниця глави Мінцифри: За п'ять років надходження від гральної індустрії зросли у понад 80 разів
3 березня, 18:33
Гегсет прокоментував і заяви президента Трампа щодо майбутнього політичного керівництва Ірану
США заявили, що не розширюють список військових цілей в Ірані
6 березня, 01:29
Маджид Тахт-Раванчі пригрозив країнам ЄС
Іран відповів, що чекає на союзників США у разі ударів по країні
7 березня, 02:57
Вибухи в Росії, заяви Трампа: головне за ніч 12 березня
Вибухи в Росії, заяви Трампа: головне за ніч 12 березня
12 березня, 05:54
Українські військові поцілили фрегат морськими дронами Magura
Україна «потопила» фрегат НАТО під час військових навчань у Португалії
17 березня, 16:30
Власник ферми Вадим Мінєвський позивається до Росії
Родина з Чернігівщини судиться з Януковичем, «Газпромом» і РФ через знищену ферму
22 березня, 19:32
У церкві міста Маастрихт знайшли останки, які можуть належати мушкетеру д’Артаньяну
У Нідерландах археологи виявили ймовірний скелет мушкетера д’Артаньяна (фото)
26 березня, 13:27
Військовий не матиме необхідності звертатися з рекомендаційним листом до командирів нижчої ланки
Генштаб спростив механізм переведення військових між частинами
2 квiтня, 06:17

Економіка

Занижені прайс-кепи формують дефіцит електроенергії навіть без атак – член правління «Укренерго»
Занижені прайс-кепи формують дефіцит електроенергії навіть без атак – член правління «Укренерго»
Кримінальні справи через закупівлі електроенергії загрожують стабільності постачання для бюджету – постачальники
Кримінальні справи через закупівлі електроенергії загрожують стабільності постачання для бюджету – постачальники
За чотири роки війни ДТЕК працевлаштував на підприємствах теплової енергетики понад 5 тисяч переселенців
За чотири роки війни ДТЕК працевлаштував на підприємствах теплової енергетики понад 5 тисяч переселенців
Нові правила фінмоніторингу угод з нерухомістю. Рієлтори стали дибки
Нові правила фінмоніторингу угод з нерухомістю. Рієлтори стали дибки
Повна заборона участі військових в азартних іграх? Профільна асоціація повідомила уряд про наслідки
Повна заборона участі військових в азартних іграх? Профільна асоціація повідомила уряд про наслідки
Буданов пояснив, що є сильною основою перемоги
Буданов пояснив, що є сильною основою перемоги

Новини

Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 20:30
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
