Суд оголосив перерву у розгляді позову дружини Медведчука щодо санкцій РНБО

Суд має повернутися до розгляду позову 29 листопада

Касаційний адміністративний суд оголосив про перерву у розгляді справи дружини нардепа Віктора Медведчука Оксани Марченко щодо зняття санкцій РНБО. Про це повідомляє пресслужба суду.

Суд має повернутися до розгляду позову 29 листопада.

Зазначається, що під час судового засідання колегія суддів продовжила заслуховувати пояснення представників сторін у справі щодо питань, які стосуються предмета позову.

«Суд також перейшов до дослідження матеріалів справи, що не містять охоронюваної законом інформації. У судовому засіданні оголошено перерву. Розгляд справи буде продовжено 29 листопада 2021 року о 10:00», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Оксана Марченко – перша жінка-мільярдер в Україні. «Главком» дослідив історію збагачення української куми Путіна та іі чоловіка – скандального олігарха Віктора Медведчука.

До слова, Марченко зняла у фільмі «Паломниця» російського пропагандиста, який шукав спасіння в монастирі в Україні. Раніше вона похрестила відомого боксера В’ячеслава Узєлкова.

Нагадаємо, 12 жовтня суд обрав запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку. Перед цим йому оголосили про підозру в держзраді та фінансуванні тероризму у справі про контрабанду вугілля з окупованого Донбасу.

Згодом Медведчук прокоментував домашній арешт та заявив, що на Донбасі нема війни з Росією.