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Супутники зафіксували уражені танкери РФ в Азовському морі: оприлюднені знімки

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Супутники зафіксували уражені танкери РФ в Азовському морі: оприлюднені знімки
На знімку чітко видно, що на судні триває пожежа
фото: Схеми

На знімках видно результати українських ударів по танкерам російського «тіньового флоту»

Супутник Planet Labs зафіксував в Азовському морі уражені танкери, які належать до російського «Тіньового флоту», повідомляє «Главком» з посиланням на «Схеми» (Радіо Свобода).

Знімки датуються 9 липня і фіксують наслідки масштабної атаки Сил оборони на російську логістику в акваторії Азовського моря.

 Так, один з уражених танкерів був виявлений в районі Керченської протоки. На знімку чітко видно, що на судні триває пожежа.

Ще один танкер розташований на відстані приблизно 10 кілометрів від першого. На знімку видно ознаки ураження, однак роздільна здатність зображення не дає можливості точно визначати клас і тип судна.

Другий танкер розташований в 10 кілометрах від першого
Другий танкер розташований в 10 кілометрах від першого

Як повідомлялося, Україна перейшла до нового етапу кампанії з ізоляції тимчасово окупованого Криму. За даними командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді, в ніч з 8 на 9 липня українські дрони уразили 14 російських суден в Азовському морі. Серед пошкоджених цілей були 12 бензовозів, буксир «Альфео» та одне суховантажне судно.

Крім того, за останні чотири доби українські безпілотники вразили загалом 35 російських бензовозів, суховантажів і спеціальних суден, які використовувалися для забезпечення окупаційних військ.

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Теги: росія корабель Азовське море Україна

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