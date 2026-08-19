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Рада викликала Пишного після гучних заяв НАБУ про Sense Bank

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Рада викликала Пишного після гучних заяв НАБУ про Sense Bank
Рада вимагає пояснень від Пишного через ситуацію із Sense Bank
фото: «РБК-Україна»

Голова Нацбанку має прозвітувати після заяв НАБУ про використання державного банку у схемі з легалізації 150 млн грн

Верховна Рада викликала голову Національного банку України Андрія Пишного для звіту щодо ситуації із Sense Bank. За це народні депутати проголосували під час засідання парламенту 19 серпня, повідомляє «Главком».

За виклик очільника НБУ проголосували 155 народних депутатів.

Рада викликала Пишного після гучних заяв НАБУ про Sense Bank фото 1
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Рішення парламенту ухвалено на тлі спецоперації НАБУ та САП щодо діяльності злочинної організації, до якої могли бути причетні чинні та колишні народні депутати, високопосадовці Офісу президента та інші особи. За версією слідства, група організувала легалізацію 150 млн грн готівки, отриманої злочинним шляхом.

Кошти через рахунки підставних компаній нібито ввели в легальний обіг, щоб надалі використати для внесення застави за одного з учасників злочинної організації у справі «Мідас».

У НАБУ заявили, що для реалізації схеми використовували державний банк та рахунки підконтрольних підприємств. За даними слідства, організатор погоджував та контролював кожен етап схеми.

Крім того, антикорупційне бюро стверджує, що на початку червня організатори отримали фактичний контроль над державним Sense Bank, що дозволило використовувати фінустанову у власних інтересах.

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Теги: Верховна Рада банк НАБУ Андрій Пишний парламент НБУ Нацбанк

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