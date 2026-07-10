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Росія втратила останній надійний маршрут до Криму – ISW

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія втратила останній надійний маршрут до Криму – ISW
Україна перейшла до нового етапу ізоляції Криму
фото: armyinform.com.ua

Після ударів по наземній логістиці українські дрони почали системно нищити судна, якими окупанти намагалися доставляти пальне на півострів

Україна перейшла до нового етапу кампанії з ізоляції тимчасово окупованого Криму. Тепер головною ціллю Сил оборони стали російські судна, які забезпечують постачання пального на півострів морем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на новий звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що після серії українських ударів по наземних маршрутах постачання Росія була змушена переорієнтувати логістику на морські перевезення. Однак і цей шлях більше не є безпечним.

Підтвердженням нового етапу кампанії стала атака в ніч із 8 на 9 липня. За даними командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді, українські дрони уразили 14 російських суден в Азовському морі. Серед пошкоджених цілей були 12 бензовозів, буксир «Альфео» та одне суховантажне судно.

Крім того, за останні чотири доби українські безпілотники вразили загалом 35 російських бензовозів, суховантажів і спеціальних суден, які використовувалися для забезпечення окупаційних військ.

В ISW наголошують, що така тактика свідчить про швидку адаптацію України до змін у російській логістиці. На думку аналітиків, подальші удари по морських паливних танкерах і транспортних суднах ще більше ускладнять забезпечення окупованого Криму пальним.

Додатковою проблемою для Росії, як зазначають експерти, стало рішення Генерального штабу РФ у 2024 році розформувати Кримську оборонну групу через нестачу військово-морських сил для захисту півострова. Саме це, за оцінкою ISW, значно послабило можливості Кремля ефективно протидіяти українським ударам.

Нагадаємо, раніше в ISW повідомляли, що успішні українські удари по військових об'єктах у глибокому тилу РФ спричинили хвилю критики на адресу російської влади навіть серед пропагандистів і так званих «воєнкорів», які звинувачують Кремль у неспроможності забезпечити ефективний захист власної інфраструктури.

Теги: Крим ЗСУ міст дрон

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