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Рада не відпустила двох «слуг народу», які захотіли скласти мандати

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Рада не відпустила двох «слуг народу», які захотіли скласти мандати
Жупанин і Шипайло хотіли скласти мандати
колаж: glavcom.ua

Для дострокового припинення повноважень Андрія Жупанина та Остапа Шипайла не вистачило голосів

Верховна Рада не підтримала дострокове припинення повноважень народних депутатів від «Слуги народу» Андрія Жупанина та Остапа Шипайла, які напередодні написали заяви про складання мандатів. Відповідні голосування відбулися на засіданні парламенту 19 серпня, повідомляє «Главком».

За припинення депутатських повноважень Жупанина проголосував 211 народний депутат. Для ухвалення рішення необхідно щонайменше 226 голосів. Не вистачило голосів і для дострокового припинення повноважень Шипайла. Його заяву підтримали 218 парламентарів.

Після невдалих голосувань голова Верховної Ради Руслан Стефанчук жартівливо прокоментував ситуацію: «Друзі, зайти легше, чим вийти».

Напередодні Жупанин та Шипайло написали заяви про складання депутатських повноважень. Обидва пояснили своє рішення новими кар'єрними можливостями. Зокрема, Жупанин повідомляв, що розглядає можливість продовжити роботу в енергетичному секторі.

Жупанин обіймає посаду заступника голови парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Шипайло також працював у парламентських комітетах, пов'язаних з енергетичною та економічною сферами. До обрання народними депутатами обоє мали досвід роботи в енергетиці.

Нагадаємо, за останні сім років 71 народний депутат втратив повноваження. Про це свідчать результати аналізу громадської ініціативи «Голка», інформаційним партнером якої виступає «Главком».

Найчастіше народні депутати достроково складали мандати за власним бажанням – таких випадків зафіксовано близько пів сотні. Ще 12 парламентарів померли або загинули, шестеро втратили мандати через припинення громадянства України, а троє – після набрання законної сили обвинувальними вироками суду.

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Теги: Верховна Рада депутат політика партія Слуга народу парламент

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