Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Безпілотники атакували Крим: Євпаторію та Саки знеструмлено

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Безпілотники атакували Крим: Євпаторію та Саки знеструмлено
Наслідки нічної атаки безпілотників на об'єкти енергетики окупованого півострова
фото: соцмережі

Підстанцію «Мойнаки», яку торік модернізували на 1 млрд рублів, пошкоджено вогнем

У ніч проти 10 липня в окупованому Криму пролунала серія вибухів – безпілотники атакували електропідстанцію в Євпаторії, унаслідок чого місто та частина Сакського району залишилися без світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторинговий канал «Кримський вітер».

Що сталося в Євпаторії

Перші повідомлення про вибухи в окупованому Криму почали надходити невдовзі після півночі. За даними «Кримського вітру», над селом Уютне поблизу Євпаторії зафіксували проліт безпілотників – місцеві мобільні вогневі групи намагалися вести по них вогонь, проте безуспішно. Незабаром після цього пролунав вибух, а в самій Євпаторії зникло світло.

Без електропостачання також залишилися Саки та Сакський район – про це повідомляють підписники моніторингових каналів.

Уражена підстанція живила ціле місто

Попередньо, удар припав на електропідстанцію на вулиці Інтернаціональній, 149 у Євпаторії. Ідеться про підстанцію 110/35/10 кВ «Мойнаки» – ключовий енергетичний вузол і знижувальну підстанцію міста. Після влучання об'єкт спалахнув, місто та прилеглі населені пункти знеструмлено.

Безпілотники атакували Крим: Євпаторію та Саки знеструмлено фото 1

За наявною інформацією, масштабну модернізацію підстанції на суму 1 млрд рублів окупаційна влада провела ще у 2024 році: тоді замінили силові трансформатори, а сумарну потужність об'єкта збільшили майже вчетверо – до 126 МВА.

4 фото
На весь екран
фото: Кримський вітер

Керч також відбивав атаку

Паралельно мобільні вогневі групи росіян намагалися збивати безпілотники в районі Керчі. Оперативних подробиць про наслідки там наразі немає.

Черговий епізод затяжної кризи

Атака на Євпаторію стала черговим ударом у серії атак на енергетичну та паливну інфраструктуру окупованого Криму. У ніч на 7 липня Сили оборони уразили в Азовському морі вісім танкерів «тіньового флоту», які доставляли бензин на півострів. Дефіцит пального на тлі цього настільки гострий, що на тіньовому ринку літр бензину продають за сотні рублів, а окупанти вдаються до хитрощів на кшталт маскування бензовозів під молочні цистерни – адже поромна переправа через Керченську протоку теж пошкоджена і не справляється з обсягом перевезень.

Нагадаємо, наприкінці червня масована атака дронів уже залишала без світла Севастополь, Сімферополь, Ялту та інші міста Криму – тоді також було пошкоджено ключову підстанцію півострова.

Читайте також:

Теги: Крим блекаут бензин вибух окупанти Севастополь Сімферополь місто влада соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські туристи та військові масово залишають Крим через удари України
Острів Крим. Що далі?
27 червня, 16:01
У Курській області на міні підірвалося авто з чиновниками
У Курській області на міні підірвалося авто з чиновниками
3 липня, 10:40
Росія посилила удари по прикордонню
Ракети, КАБи та дрони. Росія накрила вогнем десятки населених пунктів Сумщини
23 червня, 08:42
Ворожий дрон атакував будинок багатодітної родини на Сумщині
Окупанти вдарили по житловому будинку на Сумщині: загинули троє, серед них дитина
22 червня, 09:31
Федоров зробив заяву про Крим
Міністр оборони заінтригував заявою про Крим
17 червня, 16:19
Для залучення нових кадрів купанти збільшили одноразову виплату за контракт у підрозділах БпЛА з 1,5 до 2,5 млн рублів
РФ масово вербує українську молодь в окупації до підрозділів БпЛА
14 червня, 07:59

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 липня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 липня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 10 липня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 10 липня 2026
Дрони вразили паливний хаб армії РФ, Франція у півфіналі ЧС: головне за ніч 10 липня
Дрони вразили паливний хаб армії РФ, Франція у півфіналі ЧС: головне за ніч 10 липня
НРК замінили військових: понад 16 тис. місій на фронті за червень
НРК замінили військових: понад 16 тис. місій на фронті за червень
Безпілотники атакували Крим: Євпаторію та Саки знеструмлено
Безпілотники атакували Крим: Євпаторію та Саки знеструмлено
У червні загинуло найбільше цивільних України з початку війни – ООН
У червні загинуло найбільше цивільних України з початку війни – ООН

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
353K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 липня: ситуація на фронті
159K
Економіст розкрив парадокс: Розбомбивши НПЗ, Україна економить уряду РФ 200 млрд рублів на місяць
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 липня 2026
79K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
49K
Останній посол України в Москві пояснив, куди треба влучити ЗСУ, щоб росіяни справді злякалися війни
41K
Утік із Нью-Йорка та пішов на фронт через борги: історія правнука Брежнєва, який опинився в українському полоні

Новини

Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
Вчора, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua