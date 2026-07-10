Безпілотники атакували Крим: Євпаторію та Саки знеструмлено
Підстанцію «Мойнаки», яку торік модернізували на 1 млрд рублів, пошкоджено вогнем
У ніч проти 10 липня в окупованому Криму пролунала серія вибухів – безпілотники атакували електропідстанцію в Євпаторії, унаслідок чого місто та частина Сакського району залишилися без світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторинговий канал «Кримський вітер».
Що сталося в Євпаторії
Перші повідомлення про вибухи в окупованому Криму почали надходити невдовзі після півночі. За даними «Кримського вітру», над селом Уютне поблизу Євпаторії зафіксували проліт безпілотників – місцеві мобільні вогневі групи намагалися вести по них вогонь, проте безуспішно. Незабаром після цього пролунав вибух, а в самій Євпаторії зникло світло.
Без електропостачання також залишилися Саки та Сакський район – про це повідомляють підписники моніторингових каналів.
Уражена підстанція живила ціле місто
Попередньо, удар припав на електропідстанцію на вулиці Інтернаціональній, 149 у Євпаторії. Ідеться про підстанцію 110/35/10 кВ «Мойнаки» – ключовий енергетичний вузол і знижувальну підстанцію міста. Після влучання об'єкт спалахнув, місто та прилеглі населені пункти знеструмлено.
За наявною інформацією, масштабну модернізацію підстанції на суму 1 млрд рублів окупаційна влада провела ще у 2024 році: тоді замінили силові трансформатори, а сумарну потужність об'єкта збільшили майже вчетверо – до 126 МВА.
Керч також відбивав атаку
Паралельно мобільні вогневі групи росіян намагалися збивати безпілотники в районі Керчі. Оперативних подробиць про наслідки там наразі немає.
Черговий епізод затяжної кризи
Атака на Євпаторію стала черговим ударом у серії атак на енергетичну та паливну інфраструктуру окупованого Криму. У ніч на 7 липня Сили оборони уразили в Азовському морі вісім танкерів «тіньового флоту», які доставляли бензин на півострів. Дефіцит пального на тлі цього настільки гострий, що на тіньовому ринку літр бензину продають за сотні рублів, а окупанти вдаються до хитрощів на кшталт маскування бензовозів під молочні цистерни – адже поромна переправа через Керченську протоку теж пошкоджена і не справляється з обсягом перевезень.
Нагадаємо, наприкінці червня масована атака дронів уже залишала без світла Севастополь, Сімферополь, Ялту та інші міста Криму – тоді також було пошкоджено ключову підстанцію півострова.
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