Ірину Мудру звільнено з посади заступниці керівника Офісу президента

Відповідний указ глава держави підписав 19 серпня

Президент України Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на указ глави держави.

Відповідний указ №734/2026 Зеленський підписав у середу, 19 серпня.

«Звільнити Мудру Ірину Романівну з посади заступника керівника Офісу президента України», – йдеться в документі.

Причини кадрового рішення в указі не зазначені.

Нагадаємо, 19 серпня НАБУ та САП повідомили про проведення масштабної спецоперації «Форест Гамп» із викриття діяльності злочинної організації. За даними антикорупційних органів, у справі фігурують народні депутати, посадовці Офісу президента, Кабінету міністрів та інших органів державної влади.

Правоохоронці заявили про проведення понад 20 обшуків. У НАБУ наголосили, що операція спрямована на викриття та припинення діяльності злочинної організації, яка, за версією слідства, мала вплив на ухвалення рішень у державних органах.

Згодом НАБУ оприлюднило подробиці операції та записи розмов фігурантів. За даними слідства, викрито групу, яка організувала легалізацію 150 млн грн, отриманих злочинним шляхом. Кошти через рахунки підставних компаній нібито ввели в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників злочинної організації у справі «Мідас».

У НАБУ заявили, що до групи входили заступник керівника Офісу президента, колишній народний депутат, голова правління та голова наглядової ради державного банку, а також інші особи. Усім учасникам групи повідомлено про підозру у відмиванні коштів.