Кабмін відсторонив керівництво Sense Bank через розслідування НАБУ

19 серпня правоохоронці провели слідчі дії у головному офісі Sense Bank

Кабінет міністрів України ухвалив рішення відсторонити голову наглядової ради державного Sense Bank Миколу Гладишенка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис у Telegram прем’єр-міністра України Сергія Корецького.

Крім того, уряд ініціював відсторонення від посади голови правління цієї фінансової установи.

За словами глави уряду, аналогічні заходи та відповідальність мають стосуватися й інших посадовців Sense Bank, які фігурують у матеріалах досудового розслідування. Сергій Корецький підкреслив, що оприлюднені антикорупційними органами факти вимагають належної оцінки та не можуть залишатися без відповідної реакції з боку держави.

Корецький сказав, що довіра є принциповою умовою роботи до державної фінансової установи.

Як відомо, 19 серпня правоохоронці провели слідчі дії у головному офісі АТ «Сенс Банк». У фінустанові підтвердили інформацію та заявили, що слідчі заходи стосувалися окремих осіб.

У банку наголосили, що співпрацювали з правоохоронними органами та надали необхідну інформацію. «Ми зацікавлені, щоб усі обставини цієї ситуації з'ясували повністю та об'єктивно. Тому банк співпрацює з уповноваженими органами і надає всю необхідну інформацію в установленому законодавством порядку», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Верховна Рада викликала голову Національного банку України Андрія Пишного для звіту щодо ситуації із Sense Bank.

Національне антикорупційне бюро України розкрило подробиці обшуків у межах операції «Форест Гамп». Під час обшуків НАБУ та САП виявили документ із планом антикризової комунікації щодо діяльності Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. За даними Бюро, документ містив комунікаційні кроки та меседжі, спрямовані на реагування на публічну ситуацію навколо роботи ТСК.

Також колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра повідомила, що після проведених у неї обшуків отримала повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу. Водночас вона спростувала інформацію про своє затримання та заявила про рішення залишити посаду.