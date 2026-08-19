Головна Країна Політика
search button user button menu button

Кабмін відсторонив керівництво Sense Bank через розслідування НАБУ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Кабмін відсторонив керівництво Sense Bank через розслідування НАБУ
Корецький: Довіра є принциповою умовою роботи до державної фінансової установи
фото: Офіс президента

19 серпня правоохоронці провели слідчі дії у головному офісі Sense Bank 

Кабінет міністрів України ухвалив рішення відсторонити голову наглядової ради державного Sense Bank Миколу Гладишенка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис у Telegram прем’єр-міністра України Сергія Корецького.

Крім того, уряд ініціював відсторонення від посади голови правління цієї фінансової установи.

За словами глави уряду, аналогічні заходи та відповідальність мають стосуватися й інших посадовців Sense Bank, які фігурують у матеріалах досудового розслідування. Сергій Корецький підкреслив, що оприлюднені антикорупційними органами факти вимагають належної оцінки та не можуть залишатися без відповідної реакції з боку держави.

Корецький сказав, що довіра є принциповою умовою роботи до державної фінансової установи.

Як відомо, 19 серпня правоохоронці провели слідчі дії у головному офісі АТ «Сенс Банк». У фінустанові підтвердили інформацію та заявили, що слідчі заходи стосувалися окремих осіб. 

У банку наголосили, що співпрацювали з правоохоронними органами та надали необхідну інформацію. «Ми зацікавлені, щоб усі обставини цієї ситуації з'ясували повністю та об'єктивно. Тому банк співпрацює з уповноваженими органами і надає всю необхідну інформацію в установленому законодавством порядку», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Верховна Рада викликала голову Національного банку України Андрія Пишного для звіту щодо ситуації із Sense Bank. 

Національне антикорупційне бюро України розкрило подробиці обшуків у межах операції «Форест Гамп». Під час обшуків НАБУ та САП виявили документ із планом антикризової комунікації щодо діяльності Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. За даними Бюро, документ містив комунікаційні кроки та меседжі, спрямовані на реагування на публічну ситуацію навколо роботи ТСК.

Також колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра повідомила, що після проведених у неї обшуків отримала повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу. Водночас вона спростувала інформацію про своє затримання та заявила про рішення залишити посаду.

Теги: банк НАБУ Сергій Корецький операція «Форест Гамп»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кожному міністерству доручено надати пропозиції щодо оновлення складу
Корецький доручив провести експрес-аналіз роботи всіх міністерств
22 липня, 21:21
Кошти будуть спрямовані для підтримки макрофінансової стабільності
Україна отримала обіцяний транш від МВФ на $690 млн
23 липня, 14:49
Блокада морських портів загрожує збитками для українських аграріїв
Блокада морських портів. Аграрії звернулися із проханням до уряду
29 липня, 09:29
фото: НАБУ
Посадовці Нацгвардії витратили бюджетні мільйони на дорогі покупки
21 липня, 15:15
Корецький подякував Європейській комісії та всім державам-членам ЄС за підтримку України
Україна отримала €3,47 млрд від ЄС: на що підуть гроші
30 липня, 13:44
Скандальний ексчиновник МЗС вийшов на волю за 10 мільйонів гривень
Підозрюваний у розкраданні мільйонів ексдержсекретар МЗС вийшов із СІЗО
8 серпня, 01:23
Дохід вчителів з 1 вересня збільшиться
Уряд готує вчителям підвищення виплат з 1 вересня: про які суми йдеться
7 серпня, 00:35
Корецький назвав основні принципи нової програми Кабміну
Уряд затвердив програму своєї діяльності та передав її Раді
17 серпня, 15:05
НАБУ і САП заявили про спецоперацію: фігурують нардепи, посадовці Офісу президента
НАБУ і САП заявили про спецоперацію: фігурують нардепи, посадовці Офісу президента
Сьогодні, 08:54

Політика

Кабмін відсторонив керівництво Sense Bank через розслідування НАБУ
Кабмін відсторонив керівництво Sense Bank через розслідування НАБУ
Рада викликала Пишного після гучних заяв НАБУ про Sense Bank
Рада викликала Пишного після гучних заяв НАБУ про Sense Bank
Рада не відпустила двох «слуг народу», які захотіли скласти мандати
Рада не відпустила двох «слуг народу», які захотіли скласти мандати
Хмара підтвердив, що звільнений з військової служби та назвав підставу
Хмара підтвердив, що звільнений з військової служби та назвав підставу
Рада призначила Євгенія Хмару міністром оборони України
Рада призначила Євгенія Хмару міністром оборони України
Ірину Мудру звільнено з посади заступниці керівника Офісу президента
Ірину Мудру звільнено з посади заступниці керівника Офісу президента

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
363K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 серпня 2026
138K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
80K
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
73K
Названо області з найбільшою кількістю справ про ухилення від мобілізації
63K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував

Новини

Календар рибалки на вересень 2026 року: коли і на що клює найкраще
Сьогодні, 20:55
Авіація НАТО провела масштабні неанонсовані маневри поблизу Калінінграда
Сьогодні, 09:17
В Україні до 30°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Російські війська випустили по Україні 76 реактивних «Шахедів»
Вчора, 21:23
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
Вчора, 21:00
Голова МЗС Бельгії назвав ризики прямої передачі російських заморожених активів Києву
Вчора, 17:42

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua