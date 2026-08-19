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Хмара підтвердив, що звільнений з військової служби та назвав підставу

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Хмара підтвердив, що звільнений з військової служби та назвав підставу
Хмара пояснив, чому був звільнений із військової служби
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Перед призначенням міністр оборони наголосив, що є цивільною особою

Євгеній Хмара заявив, що звільнений із військової служби та є цивільною особою. Про це очільник Міноборони повідомив під час виступу у Верховній Раді, повідомляє «Главком».

«Я стою перед вами як цивільна особа. Звільнений відповідно до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", стаття 26 – за проведенням організаційних заходів для осіб вищого офіцерського складу», – пояснив Хмара.

Зазначимо, що відповідно до Закону України «Про національну безпеку України» міністр оборони призначається Верховною Радою з числа цивільних осіб. Тому для призначення на посаду Хмара мав припинити військову службу.

19 серпня Верховна Рада призначила Євгенія Хмару міністром оборони України. До призначення він виконував обов'язки очільника Міноборони. За призначення проголосували 312 народних депутатів.

Нагадаємо, після звільнення з посади міністра оборони Михайло Федоров зустрівся з Євгенієм Хмарою, який тоді виконував обов'язки очільника відомства. Ексміністр передав йому напрацьований план розвитку оборонного напряму та особисто пояснив принципи його реалізації.

За словами Федорова, документ містить покроковий план із конкретними завданнями, серед яких виробництво дешевих ракет, створення ланцюгів постачання, укладання контрактів, пошук фінансування та реалізація сотень оборонних проєктів. Федоров висловлював сподівання, що ці напрацювання продовжать реалізовуватися після зміни керівництва Міноборони.

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Теги: Євген Хмара Міноборони Міноборони ЗСУ військові Кабмін

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