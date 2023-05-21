«Потрібне глобальне лідерство демократії» – Зеленський звернувся до учасників саміту G7 (фото, відео)

Глава держави у Японії провів зустрічі з лідерами європейських країн

Президент України Володимир Зеленський, який зараз перебуває в Японії, виступив на саміті G7 і закликав світ до глобального лідерства демократії і співпраці держав-союзників у цьому напрямку.

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«Ми разом із вами та всіма нашими союзниками й партнерами досягли такого рівня співпраці, який забезпечує, щоб на демократію, на міжнародне право, на свободу зважали.

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У світі були намагання ігнорувати й зневажати те, що ми цінуємо. Але зараз це неможливо. Зараз наша сила зростає. І кожен, хто може забажати агресії проти демократичної країни, бачить, якою буде відповідь. І що більше ми з вами співпрацюємо, то менша вірогідність, що хтось іще у світі піде божевільним шляхом Росії. Але чи достатньо цього?

Демократія потребує більшого. Я вважаю, нам потрібне очевидне глобальне лідерство демократії. Це головне, що ми забезпечуємо нашою співпрацею», – наголосив глава держави.

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Також повідомлялося, що Зеленський провів переговори з індонезійським колегою Джоко Відодо під час робочої поїздки на саміті G7 у Японії. Як зазначається, Зеленський поінформував Відодо про перебіг бойових дій в Україні, а також привернув його увагу до обстрілів цивільної інфраструктури нашої держави.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прибув до Хіросіми в Японії, де з 19 травня триває саміт «Великої сімки».