Зеленський провів засідання Ставки: у центрі уваги дві теми

Володимир Зеленський: «Сьогодні максимально зосередилися на двох темах: фронті та бригадах наступу»

Сьогодні, 19 червня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного Головнокомандувача. Особливу увагу учасники засідання приділили ситуації на передовій і бригадам наступу. Про це глава держави повідомив у Телеграм.

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«Ставка. Сьогодні максимально зосередилися на двох темах: фронті і бригадах наступу», – написав Зеленський.

За словами президента, під час засідання Ставки прозвучали доповіді генералів Олександра Сирського, Олександра Тарнавського, Валерія Залужного та Кирила Буданова.

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«Оперативна обстановка, забезпечення боєприпасами, прогноз дій противника на найближчий час», — повідомив президент.

Як зазначив Зеленський, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко «відзвітував про підготовку бригад Нацгвардії і прикордонників, забезпечення їх технікою і всім необхідним для виконання бойових завдань».

Триває 481-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового удару по Україні ракетами та іранськими ударними безпілотниками Shahed. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Протягом минулої доби противник завдав 59 авіаційних ударів та здійснив понад 100 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема, діти, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, зруйновано та пошкоджено більш як 20 житлових будинків та школу.