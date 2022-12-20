The Economist назвав Україну країною року

Автори виділили чотири головні якості України: героїзм, винахідливість, стійкість і натхнення

Видання The Economist назвало країну року. Цьогоріч нею стала Україна.

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«Наші автори та редактори зазвичай починають із вільної дискусії, у якій вони сперечаються про конкуруючі претензії півдюжини країн, які потрапили до короткого списку. Але цього року, вперше після того, як ми почали називати країни року в 2013 році, вибір очевидний. Це може бути тільки Україна», – зазначили у виданні.

Автори виділили чотири головні якості України: героїзм, винахідливість, стійкість і натхнення.

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Зазначається, що честь зазвичай дістається країні, яка, на їхню думку, покращилася найбільше за попередні 12 місяців. Тож Україна в певному сенсі є незвичайним вибором, оскільки життя більшості українців значно погіршилося після неспровокованого вторгнення Володимира Путіна в країну в лютому. Багато людей померли. Міста були розтрощені та обвуглені. Мільйони покинули свої домівки. Економіка України скоротилася приблизно на третину. Через російські атаки багато українців тремтять у темряві без світла.

«Але цього року українці показали себе... Коли почалося вторгнення, більшість людей думали, що Україну розгромить її набагато більший сусід. Багато хто б зрозумів, якби захисники України втекли. Путін явно очікував, що українська армія згорнеться...Українці стояли і билися. Президент Володимир Зеленський, відхиляючи пропозиції Заходу вивезти його з Києва, нібито відрізав, що йому потрібні «амуніція, а не підвезення», – додали у виданні.

Автори видання підкреслюють, що звичайні українці виявляли подібну Зеленському мужність. Професори, сантехніки та поп-зірки намагалися вступити в армію, міняючи зручні ліжка на морозні лисячі нори та ризик агонічної смерті.

«Бій за боєм вони розбили росіян. Захищаючись від агресора, який оскаржував право їхньої країни на існування як незалежної держави, вони знайшли нове почуття нації...Українці також продемонстрували стійкість. Коли вдома немає води з-під крана, вони тануть сніг. Коли немає електрики, вони знаходять тепло і світло в кафе з дизель-генераторами або сплять в офісах, де працюють, у багатьох з яких зараз є бомбосховища та вода в пляшках. Здається, жахи, яких пан Путін завдає їм, не вплинули на їхній моральний дух», – додали в The Economist.

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Наголошується, що протистоявши російському деспоту, українці захистили своїх сусідів. Якби він завоював Україну, то наступним міг би напасти на Молдову чи Грузію чи загрожувати країнам Балтії. Україна показала, що аутсайдери можуть протистояти хуліганам, навіть величезним.

Нагадаємо, раніше Time назвав людиною року Зеленського та «дух України».