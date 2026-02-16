Зеленський увів санкції проти РФ, суд частково задовольнив апеляцію Тимошенко. Головне за 16 лютого 2026

Дайджест новин 16 лютого 2026 року

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про застосування санкцій проти російських спортсменів. Апеляція Вищого антикорупційного суду частково зняла арешт з майна Тимошенко та її чоловіка. Крім того, суд розглянув скаргу колишнього міністра енергетики Германа Галущенко на «незаконне затримання», частково задовільнивши її.

«Главком» склав добірку головних подій 16 лютого:

Україна запровадила санкції проти спортсменів з Росії, які підтримують війну

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти російських спортсменів, які підтримують війну проти України.

Під санкції потрапили дев'ять російських спортсменів та президент Міжнародної федерації шахів Аркадій Дворкович. Варто зазначити, що всі вони неодноразово ставали антигероями матеріалів «Главкома».

Апеляція частково зняла арешт з майна Тимошенко та її чоловіка

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення скасувати ухвалу слідчого судді про арешт частини майна лідерки «Батьківщини» Юлії Тимошенко та її чоловіка Олександра Тимошенка.

Суд вирішив залишити арешт на банківських рахунках нардепки, але скасував його з трьох автомобілів та двох гаражів. Також суд зняв арешт із $6,3 тис. В іншій частині суд залишив ухвалу без змін.

Сторона захисту заявила про незаконність арешту, наголосивши, що слідчий суддя не мав права арештовувати майно чоловіка Тимошенко, оскільки він не має статусу підозрюваного у цьому кримінальному провадженні. Також захисник наголосив, що слідчий суддя не повинен був об’єднувати два клопотання про арешт майна.

Енергокредити для ОСББ та приватних будинків

Уряд розширює програми підтримки енергетичної автономності для багатоквартирних будинків і приватних домівок.

Програма «Енергопідтримка для ОСББ та ЖБК» дозволяє забезпечити безперебійне функціонування багатоквартирних будинків. Зокрема – роботу ліфтів, насосів, тепла, води та освітлення під час відключень. Пільговий кредит під 0% можна оформити в 43 банках-партнерах програми «5–7–9%». Сума – до 3 млн грн, строк – до трьох років.

Держава компенсує до 50% вартості генератора та до 70% – сонячної електростанції або теплового насоса. Підтримка надається на дизельні, бензинові і газові генератори, сонячні електростанції та теплові насоси.

Тим часом власники приватних будинків і таунхаусів можуть оформити кредит під 0% у будь-якому банку-партнері на обладнання для автономного електроживлення житла. Держава компенсує до 30% тіла кредиту залежно від комплектації системи. Пільговий кредит під 0% можна оформити у 43 банках-партнерах програми «5–7–9%». ⁠Сума – до 480 тис. грн, строк – до 10 років.

Компенсація держави – до 30% вартості обладнання. Підтримка надається на дизельні, бензинові і газові генератори, акумулятори, сонячні електростанції у складі автономної системи.

Антикорупційний суд частково задовольнив скаргу Галущенка на «незаконне затримання»

Вищий антикорупційний суд розглянув скаргу колишнього міністра енергетики Германа Галущенко на «незаконне затримання». Суд частково задовольнив її.

Слідчий суддя частково задовольнив скаргу сторони захисту колишнього Міністра енергетики. Він постановив визначити час фактичного затримання ексміністра енергетики 15 лютого 2026 року о 06:00. Водночас суд відмовив стороні захисту у звільненні Галущенка з-під варти.

Уряд оновив нарахування нацкешбеку

З 1 березня 2026 року запрацюють нові правила нарахування національного кешбеку. Замість стандартних 10% кешбеку нараховуватиметься 5% або 15%, залежно від категорії товарів.

Відсоток кешбеку залежатиме від категорії товару: 15% кешбеку – на українські товари в категоріях, де імпорт у споживчому кошику перевищує 35%, та 5% – на українські товари в категоріях, де імпорт у споживчому кошику нижчий за 35%.

