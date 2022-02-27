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    Тимошенко зробила улюблену зачіску та взяла до рук автомат (фото)

    Тимошенко зробила свою улюблену зачіску &ndash; коса довкола голови - Тимошенко зробила улюблену зачіску та взяла до рук автомат (фото)
    Тимошенко зробила свою улюблену зачіску – коса довкола голови
    фото: Юлія Тимошенко/Instagram

    Нардепка позує біля будівлі київського МВС

    Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко сфотографувалася з автоматом Калашникова в руках та виклала ці знімки у свій Instagram. На фото нардепка позує біля будівлі київського Міністерства внутрішніх справ разом із людьми, які тримають у руках зброю.

    Тимошенко зробила свою улюблену зачіску – коса довкола голови. Вона одягнена у бежеву куртку, спідницю міді та чорні ботильйони на високих підборах.

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    Раніше лідерка партії записала відеозверненя до світової спільноти. Вона попросила допомогти «закрити» небо та ізолювати Росію з усіх міжнародних інстанцій.

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    Теги: Росія МВС Юлія Тимошенко війна Instagram
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    Тимошенко зробила улюблену зачіску та взяла до рук автомат (фото)