Тимошенко зробила улюблену зачіску та взяла до рук автомат (фото)

Нардепка позує біля будівлі київського МВС

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко сфотографувалася з автоматом Калашникова в руках та виклала ці знімки у свій Instagram. На фото нардепка позує біля будівлі київського Міністерства внутрішніх справ разом із людьми, які тримають у руках зброю.

Тимошенко зробила свою улюблену зачіску – коса довкола голови. Вона одягнена у бежеву куртку, спідницю міді та чорні ботильйони на високих підборах.

Раніше лідерка партії записала відеозверненя до світової спільноти. Вона попросила допомогти «закрити» небо та ізолювати Росію з усіх міжнародних інстанцій.