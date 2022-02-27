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    YouTube та Facebook вступили у війну за Україну

    YouTube зупинив монетизацію для російських державних ЗМІ, Facebook також заборонив російським державним ЗМІ показувати рекламу - YouTube та Facebook вступили у війну за Україну
    YouTube зупинив монетизацію для російських державних ЗМІ, Facebook також заборонив російським державним ЗМІ показувати рекламу

    Глобальні відеосервіс та соцмережа запровадили заборони низці російських пропагандистських ЗМІ

    Відеохостинг YouTube заборонив монетизацію на платформі декільком російським ЗМІ, зокрема телеканалу RT через війну, яку веде Росія в Україні. Про це повідомила сама компанія у спеціальній заяві.

    «Посилаючись на надзвичайні обставини, YouTube заявив, що призупиняє можливість монетизації на сервісі для кількох російських каналів, пов'язаних із нещодавніми санкціями», зазначив офіційний представник компанії Фаршад Шадлу.

    Відео з цих каналів рідше потраплятимуть до рекомендацій. За словами Шадла, RT і кілька інших каналів не будуть більше доступні в Україні через «запит уряду», імовірно, українського.

    Facebook (належить Meta Platforms, Inc.) 26 лютого також заборонив російським державним ЗМІ показувати рекламу та монетизувати її. Як написав у Twitter директор з кібербезпеки соцмережі Натаніель Глейчер, Facebook продовжить у наступні дні «навішувати ярлики на додаткові російські державні ЗМІ». Віце-президент Meta Нік Клегг пояснив, що такі заходи було вжито у відповідь на «вторгнення Росії в Україну».

    Нагадаємо, засновник компанії SpaceX Ілон Маск відповів згодою на прохання міністра цифрової трансформації Михайла Федорова щодо доступу до супутникового інтернету. Про це Маск повідомив у twitter.

    «Сервіс Starlink тепер активний в Україні. Інші термінали у дорозі», – написав Маск.

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    Теги: Росія війна Facebook YouTube #stoprussia
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    YouTube та Facebook вступили у війну за Україну