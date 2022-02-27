YouTube та Facebook вступили у війну за Україну

Глобальні відеосервіс та соцмережа запровадили заборони низці російських пропагандистських ЗМІ

Відеохостинг YouTube заборонив монетизацію на платформі декільком російським ЗМІ, зокрема телеканалу RT через війну, яку веде Росія в Україні. Про це повідомила сама компанія у спеціальній заяві.

«Посилаючись на надзвичайні обставини, YouTube заявив, що призупиняє можливість монетизації на сервісі для кількох російських каналів, пов'язаних із нещодавніми санкціями», – зазначив офіційний представник компанії Фаршад Шадлу.

Відео з цих каналів рідше потраплятимуть до рекомендацій. За словами Шадла, RT і кілька інших каналів не будуть більше доступні в Україні через «запит уряду», імовірно, українського.

Facebook (належить Meta Platforms, Inc.) 26 лютого також заборонив російським державним ЗМІ показувати рекламу та монетизувати її. Як написав у Twitter директор з кібербезпеки соцмережі Натаніель Глейчер, Facebook продовжить у наступні дні «навішувати ярлики на додаткові російські державні ЗМІ». Віце-президент Meta Нік Клегг пояснив, що такі заходи було вжито у відповідь на «вторгнення Росії в Україну».

Нагадаємо, засновник компанії SpaceX Ілон Маск відповів згодою на прохання міністра цифрової трансформації Михайла Федорова щодо доступу до супутникового інтернету. Про це Маск повідомив у twitter.

«Сервіс Starlink тепер активний в Україні. Інші термінали у дорозі», – написав Маск.

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