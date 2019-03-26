Тимошенко озвучила суму, «менше якої ніхто не отримуватиме», якщо її оберуть президентом



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Юлія Тимошенко переконана, що не можна всім нараховувати однакову пенсію

У перший місяць роботи нового президента менше, ніж 4425 грн, жодна людина не отримуватиме, - Тимошенко

Кандидат у президенти Юлія Тимошенко на мітингу в Ужгороді пообіцяла, що у найближчі роки новий президент підніме доходи українців до рівня сусідньої Польщі, а вже за місяць після інавгурації жодна людина в Україні не отримуватиме зарплату чи пенсію менше прожиткового мінімуму. Про це йдеться на партійному сайті.

Лідер «Батьківщини» обурена тим, що сьогодні мінімальна пенсія нижча за прожитковий мінімум, що становить 4425 грн.

«Якщо людина отримує менше, вона не може вижити! Чи мали вони законне право поставити пенсію чи зарплату нижче 4425 грн? Ні!» – наголосила Тимошенко.

Лідер партії «Батьківщина» також зазначила, що ті люди, які не отримують субсидію, заплативши за ЖКП, взагалі залишаються ні з чим: не вистачає ні на ліки, ні на продукти.

«Це вважається свідомим знищенням життя людини. У перший місяць роботи нового президента менше, ніж 4425 грн, жодна людина не отримуватиме! Геноцид українських пенсіонерів треба припиняти», – запевнила кандидат у Президенти.

До того ж, Тимошенко переконана, що не можна всім нараховувати однакову пенсію.

Так, пенсіонери, у яких маленький стаж роботи, отримуватимуть не менше 4425 грн, а ті, хто більше працював, отримуватимуть більші пенсії.

«Ми маємо поламати цю систему влади вперше за 28 років. Настав історичний час змінити країну», – підсумувала вона.