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«Слуги» готують покарання Тищенку, який під час війни поїхав у Таїланд

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Слуги» готують покарання Тищенку, який під час війни поїхав у Таїланд
Безугла готує депутатське звернення про вигнання Тищенка з фракції
фото: sluga-narodu.com

Тищенка мають вигнати з фракції, а не тільки позбавити керівних посад

Народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла різко відреагувала на інформацію про те, що її колега народний депутат Микола Тищенко виїхав до Таїланду. Безугла пропонує вигнати Тищенка з фракції, а не тільки позбавити керівних посад.

«Тищенко в Таїланді? А як же заборона від Президента? Значить, ошивається там ще раніше? Ганьба. Вважаю вже після такого, чергового проколу, його мають вигнати з фракції, а не тільки позбавити керівних посад, як це було минулого разу. Роблю звернення», – написала Безугла.

Також народний депутат від «Слуги народу» Богдан Яременко запропонував вигнати Тищенка з партії.

«Це наше ставлення до рішення президента і РНБОУ про обмеження закордонних відряджень народних депутатів і державних службовців на період воєнного стану?

Тобто якась жінка державний службовець не має сьогодні підстав навіть під час законної відпустки провідати евакуйованих закордон власних дітей, а народний депутат не член комітету зовнішньої політики і навіть не член «групи дружби» з Таїландом може полетіти в Таїланд покращити взаємодію з українською громадою? Чи там значно серйозніша підстава для відрядження, а взаємодія з громадою це вже на аутсорсі у вільний від складних переговорів час?... І якщо хтось з нашої партії  демонстративно зневажає те, що робить президент, то кому краще написати заяву про вихід з партії?», - обурився Яременко.

Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко зараз перебуває у Таїланді. Про це стало відомо з розповсюдженої посольством України в Таїланді інформації. Зокрема в посольстві анонсували зустріч з народним депутатом 27 січня.

Теги: Таїланд Мар’яна Безугла Микола Тищенко депутат

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