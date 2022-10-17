Тищенко знову оскандалився з привітанням

Нардеп хотів зворушити аудиторію, але тільки насмішив

Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко потрапив у черговий конфуз. Обранець сьогодні, 17 жовтня, привітав українців із днем батька. Однак українці відзначають це свято не сьогодні. 17 жовтня святкують росіяни.

«Сьогодні день батька. Цією вулицею я їхав до нього привітати. За шість хвилин вже відбувся вибух. Але паніки та страху, до яких хоче привести нас ворог – немає. Вони можуть бити по наших містах, але ніколи не зможуть позбавити нас головного – сили духу та жаги до перемоги. Адже це наша земля за історією та законом. Тату, я обіцяю, ми вистоїмо. Та ще зберемось всі разом, які раніше, за сімейним столом та вже зі словами «З Перемогою». Незважаючи ні на що, не забудьте привітати своїх батьків з їхнім днем», – написав Тищенко.

Нагадаємо, понад понад 40 країн світу щорічно вшановують батька. Більшість із них, як і Сполучені Штати, в третю неділю червня.

Раніше народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко потрапив у черговий конфуз. Нардеп «звільнив» від окупантів Ліван замість Лиману.

Раніше нардеп Микола Тищенко насмішив мережу, виклавши своє фото у Facebook. Народний обранець під час робочої поїздки на Одещину вирішив здати кров. Користувачів розважив той факт, що рука нардепа була перебинтована так, наче він отримав серйозну травму, а не просто здав кров. Вони взялися жартувати із доволі помітної пов’язки на кінцівці Тищенка.