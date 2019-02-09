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    Політика

    «Треба освіжитися»: Насірова облили водою у прямому ефірі

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    До Насірова долетіло тільки декілька крапель води - «Треба освіжитися»: Насірова облили водою у прямому ефірі
    До Насірова долетіло тільки декілька крапель води
    Скріншот з відео

    Нардеп Шахов облив Насірова водою, зазначивши, що кандидатам у президенти треба освіжитися

    У прямому ефірі телеканала ZIK у п'ятницю народний депутат з групи «Воля народу» Сергій Шахов вилив склянку води в сторону опонента, екс-глави Державної фіскальної служби України Романа Насірова.

    Відповідне відео опубліковане на YouTube.

    Так, кандидат у президенти України Роман Насіров вважає, що протягом року в Україні можна підняти мінімальну зарплату до 15 тисяч гривень і пенсію - до 5 тисяч гривень.

    «Ви говорили людям про заробітні плати, ви говорили про пенсії. Ви працювали в якій владі, скажіть, будь ласка?», - запитав Шахов.

    «Дуже добре, що запитали», - сказав Насіров.

    Нардеп продовжив: «Слухайте, вам потрібно сьогодні освіжитися». Після цих слів він узяв зі столика склянку з водою і вилив у сторону Насірова.

    До кандидата в президенти долетіло тільки декілька крапель.

    Як відомо, Центральна виборча комісія у п'ятницю, 8 лютого, завершила реєстрацію кандидатів у президенти на виборах 2019. Таким чином, кандидатами на виборах були зареєстровані 44 кандидати в президенти.

    До вашої уваги:  
    • Детальніше про президентські вибори читайте тут
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