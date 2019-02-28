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    Політика

    Троє кандидатів у президенти досі не відкрили рахунки виборчих фондів

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    Центральна виборча комісія - Троє кандидатів у президенти досі не відкрили рахунки виборчих фондів
    Центральна виборча комісія

    Станом на 28 лютого 41 кандидат у президенти відкрив рахунки виборчих фондів

    Троє із 44 кандидатів у президенти досі не відкрили рахунки своїх виборчих фондів

    Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

    «Станом на 28 лютого 41 кандидат у президенти відкрив рахунки виборчих фондів», - зазначили у Центральній виборчій комісії.

    За даними ЦВК, рахунки не відкрили кандидати на посаду глави держави - Руслан Ригованов, Юрій Тимошенко та Василь Журавльов.

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