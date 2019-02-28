Троє кандидатів у президенти досі не відкрили рахунки виборчих фондів
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Центральна виборча комісія
Станом на 28 лютого 41 кандидат у президенти відкрив рахунки виборчих фондів
Троє із 44 кандидатів у президенти досі не відкрили рахунки своїх виборчих фондів
Про це повідомляє прес-служба ЦВК.
«Станом на 28 лютого 41 кандидат у президенти відкрив рахунки виборчих фондів», - зазначили у Центральній виборчій комісії.
За даними ЦВК, рахунки не відкрили кандидати на посаду глави держави - Руслан Ригованов, Юрій Тимошенко та Василь Журавльов.
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