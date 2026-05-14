Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Верховна Рада створила об’єднання «Пошук Царства Божого»

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Верховна Рада створила об’єднання «Пошук Царства Божого»
У Верховній Раді створили міжфракційне депутатське об’єднання «Пошук Царства Божого і правди його», яке очолив Георгій Мазурашу.
фото з відкртих джерел (ілюстративне)
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Нове міжфракційне депутатське обʼєднання у парламенті очолив народний депутат Георгій Мазурашу

У Верховній Раді створили міжфракційне депутатське об’єднання «Пошук Царства Божого і правди його». Про це повідомляє «Главком».

Про створення нового МФО під час пленарного засідання парламенту оголосив перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.

«Відповідно до статті 63 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про створення у Верховній Раді України дев’ятого скликання міжфракційного депутатського об’єднання «Пошук Царства Божого і правди його», – заявив Корнієнко.

За його словами, головою нового об’єднання обрали народного депутата Георгія Мазурашу. Після оголошення про створення МФО перший віцеспікер також звернувся до парламентарів із жартівливим коментарем. «Царство Боже точно не завадить нам», – сказав Корнієнко.

Нагадаємо, народний депутат Георгій Мазурашу неодноразово привертав увагу резонансними законодавчими ініціативами, пов’язаними з релігійною тематикою. У лютому 2026 року він зареєстрував законопроєкт про запровадження в Україні Дня Біблії без надання вихідного дня.

Раніше, у жовтні 2025 року, парламентар також пропонував внести зміни до закону «Про Національний банк України», щоб розміщувати на українських банкнотах напис «Ми віримо в Бога». Крім того, у 2025 році Мазурашу став одним із лідерів серед народних депутатів за кількістю зареєстрованих законодавчих ініціатив.

Читайте також:

Теги: Верховна Рада Георгій Мазурашу

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

День Європи: які корисні та шкідливі закони приймав парламент?
День Європи: які корисні та шкідливі закони приймав парламент?
10 травня, 08:35
Поштовхом до розробки документа стали виявлені порушення під час мобілізаційних заходів
До 8 років тюрми: Рада готує покарання для посадовців ТЦК і ВЛК
7 травня, 19:40
Рада активізувала створення комісії компенсацій для України
Рада ратифікувала конвенцію про виплати за збитки від агресії РФ: як це працюватиме
30 квiтня, 14:43
Документ визначає конкретний план розбудови інфраструктури пам'яті
Рада остаточно ухвалила закон про єдиний стандарт поховання героїв
30 квiтня, 13:29
Олена Київець стала народною депутаткою
У Раді зʼявилася нова нардепка. Досьє
28 квiтня, 13:16
Особливий правовий режим триватиме до 2 серпня
Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію
28 квiтня, 13:05
Програма «єСадок» розрахована на сім'ї, чиї діти не отримали місця у комунальних закладах дошкільної освіти
Кабмін пропонує звільнити виплату «єСадок» від оподаткування
27 квiтня, 11:45
Ірина Фріз («Європейська солідарність») переконана, що новий законопроєкт про мобілізацію має бути обговорений з депутатами ще до його реєстрації у Верховній Раді
Соратниця Порошенка розповіла, чого очікує у новому законопроєкті про мобілізацію
25 квiтня, 20:57
Демонізовані у суспільстві Територіальні центри комплектування та соцпідтримки в рамках реформах мобілізації пропонують серйозно перезавантажити, прибрати з вулиць і перейменувати в «офіси»
Мобілізація з людським обличчям. Як влада зупиняє «бусифікацію» і чому це так складно
24 квiтня, 16:15

Події в Україні

Верховна Рада створила об’єднання «Пошук Царства Божого»
Верховна Рада створила об’єднання «Пошук Царства Божого»
Окупанти вдарили по залізниці на Харківщині (фото)
Окупанти вдарили по залізниці на Харківщині (фото)
Масована атака на енергооб'єкти. «Укренерго» повідомило про наслідки
Масована атака на енергооб'єкти. «Укренерго» повідомило про наслідки
Карта бойових дій в Україні станом на 14 травня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 14 травня 2026 року
РФ пошкодила енергооб'єкт на Чернігівщині: знеструмлено понад 30 тис. абонентів
РФ пошкодила енергооб'єкт на Чернігівщині: знеструмлено понад 30 тис. абонентів
Втрати ворога станом на 14 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 14 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

Новини

В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Сьогодні, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Сьогодні, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
Вчора, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
Вчора, 21:27
В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Вчора, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
12 травня, 20:57

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua