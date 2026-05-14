Верховна Рада створила об’єднання «Пошук Царства Божого»

Нове міжфракційне депутатське обʼєднання у парламенті очолив народний депутат Георгій Мазурашу

У Верховній Раді створили міжфракційне депутатське об’єднання «Пошук Царства Божого і правди його». Про це повідомляє «Главком».

Про створення нового МФО під час пленарного засідання парламенту оголосив перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.

Його головою став народний депутат Георгій Мазурашу, який назвав військовослужбовців ТЦК «помічниками рашистських агресорів в українській формі».

«Відповідно до статті 63 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про створення у Верховній Раді України дев’ятого скликання міжфракційного депутатського об’єднання «Пошук Царства Божого і правди його», – заявив Корнієнко.

За його словами, головою нового об’єднання обрали народного депутата Георгія Мазурашу. Після оголошення про створення МФО перший віцеспікер також звернувся до парламентарів із жартівливим коментарем. «Царство Боже точно не завадить нам», – сказав Корнієнко.

Нагадаємо, народний депутат Георгій Мазурашу неодноразово привертав увагу резонансними законодавчими ініціативами, пов’язаними з релігійною тематикою. У лютому 2026 року він зареєстрував законопроєкт про запровадження в Україні Дня Біблії без надання вихідного дня.

Раніше, у жовтні 2025 року, парламентар також пропонував внести зміни до закону «Про Національний банк України», щоб розміщувати на українських банкнотах напис «Ми віримо в Бога». Крім того, у 2025 році Мазурашу став одним із лідерів серед народних депутатів за кількістю зареєстрованих законодавчих ініціатив.