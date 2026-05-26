Рада провалила закон про оподаткування посилок, справу Тимошенко скеровано до суду. Головне за 26 травня 2026

Дайджест новин 26 травня 2026 року

НАБУ та САП направили до суду обвинувальний акт стосовно лідерки «Батьківщини». Рада провалила голосування за оподаткування посилок з-за кордону. Денис Пʼятигорець, якого ЦВК визнала нардепом, відмовився від мандата.

«Главком» склав добірку головних подій 26 травня.

Рада провалила голосування за оподаткування посилок з-за кордону

фото: Верховна Рада

Верховна Рада провалила голосування за усі поправки до законопроєкту №12360 про оподаткування закордонних посилок. Нардепи не підтримали всі 11 поправок, а сам законопроєкт не змогли відправити на повторне друге читання.

У разі ухвалення документ передбачав скасування пільгового порогу та мав запровадити податок на додану вартість для посилок із-за кордону вартістю до 150 євро. Варто зазначити, що оподаткування посилок є однією з вимог МВФ для того, щоб Україна продовжила отримувати міжнародну допомогу.

Антикорупційна прокуратура передала до суду справу Тимошенко

фото: Facebook/Юлія Тимошенко

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро направили до суду обвинувальний акт стосовно керівниці фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко у справі про надання неправомірної вигоди народним депутатам.

За версією слідства, після того як НАБУ і САП у грудні 2025 року викрили схему із хабарями депутатам за голосування у Верховній Раді, обвинувачена нібито почала вести переговори з окремими парламентарями. Слідство вважає, що йшлося про створення системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.

Британія запровадила санкції проти криптовалютних мереж, які використовує РФ

фото: Уніан

Велика Британія запровадила санкції проти 18 криптовалютних платформ, банків та фінансових мереж, які Російська Федерація використовувала для обходу обмежень і фінансування війни проти України.

Нові санкції стосуються системи міжнародних платежів A7, яка, як стверджується, використовується Кремлем для обходу західних санкцій, фінансування військових покупок та обробки платежів від продажу нафти. За оцінками Лондона, у розпорядження Кремля могли повернутися понад $1,5 млрд завдяки використанню цієї системи.

Нові санкції також запроваджені щодо киргизького банку, трьох грузинських компаній і великої міжнародної криптобіржі. Глава МЗС Великобританії Іветт Купер заявила, що Лондон продовжуватиме цілеспрямовано ліквідувати тіньову інфраструктуру, позбавляючи Росію каналів постачання.

Денис Пʼятигорець, якого ЦВК визнала нардепом, відмовився від мандата

скриншот з відео

Центральна виборча комісія визнала Дениса Пʼятигорця обраним народним депутатом від партії «Європейська солідарність» після смерті Степана Кубіва. Згодом стало відомо, що він відмовився від депутатського мандату.

Пʼятигорець у 2010 році пройшов до міської ради Запоріжжя, балотувавшись від «Партії регіонів». Як повідомляє рух «Чесно», протягом 2012–2013 років він потрапив до списку лідерів за кількістю пропущених сесійних засідань.

Упродовж семи років (з 2012 по 2019 рік) на громадських засадах виконував обов'язки помічника нардепа-самовисуванця Степана Івахіва. Згодом їхня співпраця переросла у бізнес-площину: у 2020 році Івахів переписав на Пʼятигорця фірму «Сонріс ЛТД», що спеціалізується на комерційному консультуванні та торгівлі. Крім того, у 2021–2022 роках Пʼятигорець очолював підприємство «Діверті» (сфера діяльності – оренда та експлуатація нерухомого майна), яке також зараховують до орбіти впливу Івахіва.

Мадяр попередив Лукашенка про цілі у Білорусі на випадок нападу

фото з відкритих джерел

Командувач Сил безпілотних систем Збройних сил Роберт Бровді заявив, що Україна готова до руйнівної відповіді у разі спроби білоруських військ вступити у війну на боці РФ. Наразі Сили оборони вже тримають «на олівці» перші 500 стратегічних цілей на території сусідньої республіки.

Військовий наголосив, що українська армія ретельно фіксує кожну ворожу активність із північного напрямку та не пробачить використання білоруського простору для російського терору.

Перші підприємства отримали компенсації за програмою страхування воєнних ризиків

фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Чотири столичні підприємства отримали компенсації частини страхової премії за договорами страхування майна від воєнних ризиків. Це дозволило їм знизити вартість страховки з середнього рівня 4,24% до 1,19%.

Загалом за програмою часткової компенсації вартості страхової премії вже отримано 40 заявок з Київської, Львівської, Рівненської, Черкаської областей та Києва. Загальна вартість страхового покриття за ними складає 4,3 млрд грн.

