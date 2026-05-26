Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Рада провалила закон про оподаткування посилок, справу Тимошенко скеровано до суду. Головне за 26 травня 2026

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Рада провалила закон про оподаткування посилок, справу Тимошенко скеровано до суду. Головне за 26 травня 2026
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Дайджест новин 26 травня 2026 року

НАБУ та САП направили до суду обвинувальний акт стосовно лідерки «Батьківщини». Рада провалила голосування за оподаткування посилок з-за кордону. Денис Пʼятигорець, якого ЦВК визнала нардепом, відмовився від мандата.

«Главком» склав добірку головних подій 26 травня.

Рада провалила голосування за оподаткування посилок з-за кордону

Рада провалила закон про оподаткування посилок, справу Тимошенко скеровано до суду. Головне за 26 травня 2026 фото 1
фото: Верховна Рада

Верховна Рада провалила голосування за усі поправки до законопроєкту №12360 про оподаткування закордонних посилок. Нардепи не підтримали всі 11 поправок, а сам законопроєкт не змогли відправити на повторне друге читання.

У разі ухвалення документ передбачав скасування пільгового порогу та мав запровадити податок на додану вартість для посилок із-за кордону вартістю до 150 євро. Варто зазначити, що оподаткування посилок є однією з вимог МВФ для того, щоб Україна продовжила отримувати міжнародну допомогу.

Антикорупційна прокуратура передала до суду справу Тимошенко

Рада провалила закон про оподаткування посилок, справу Тимошенко скеровано до суду. Головне за 26 травня 2026 фото 2
фото: Facebook/Юлія Тимошенко

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро направили до суду обвинувальний акт стосовно керівниці фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко у справі про надання неправомірної вигоди народним депутатам.

За версією слідства, після того як НАБУ і САП у грудні 2025 року викрили схему із хабарями депутатам за голосування у Верховній Раді, обвинувачена нібито почала вести переговори з окремими парламентарями. Слідство вважає, що йшлося про створення системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.

Британія запровадила санкції проти криптовалютних мереж, які використовує РФ

Рада провалила закон про оподаткування посилок, справу Тимошенко скеровано до суду. Головне за 26 травня 2026 фото 3
фото: Уніан

Велика Британія запровадила санкції проти 18 криптовалютних платформ, банків та фінансових мереж, які Російська Федерація використовувала для обходу обмежень і фінансування війни проти України.

Нові санкції стосуються системи міжнародних платежів A7, яка, як стверджується, використовується Кремлем для обходу західних санкцій, фінансування військових покупок та обробки платежів від продажу нафти. За оцінками Лондона, у розпорядження Кремля могли повернутися понад $1,5 млрд завдяки використанню цієї системи.

Нові санкції також запроваджені щодо киргизького банку, трьох грузинських компаній і великої міжнародної криптобіржі. Глава МЗС Великобританії Іветт Купер заявила, що Лондон продовжуватиме цілеспрямовано ліквідувати тіньову інфраструктуру, позбавляючи Росію каналів постачання.

Денис Пʼятигорець, якого ЦВК визнала нардепом, відмовився від мандата

Рада провалила закон про оподаткування посилок, справу Тимошенко скеровано до суду. Головне за 26 травня 2026 фото 4
скриншот з відео

Центральна виборча комісія визнала Дениса Пʼятигорця обраним народним депутатом від партії «Європейська солідарність» після смерті Степана Кубіва. Згодом стало відомо, що він відмовився від депутатського мандату.

Пʼятигорець у 2010 році пройшов до міської ради Запоріжжя, балотувавшись від «Партії регіонів». Як повідомляє рух «Чесно», протягом 2012–2013 років він потрапив до списку лідерів за кількістю пропущених сесійних засідань.

Упродовж семи років (з 2012 по 2019 рік) на громадських засадах виконував обов'язки помічника нардепа-самовисуванця Степана Івахіва. Згодом їхня співпраця переросла у бізнес-площину: у 2020 році Івахів переписав на Пʼятигорця фірму «Сонріс ЛТД», що спеціалізується на комерційному консультуванні та торгівлі. Крім того, у 2021–2022 роках Пʼятигорець очолював підприємство «Діверті» (сфера діяльності – оренда та експлуатація нерухомого майна), яке також зараховують до орбіти впливу Івахіва.

Мадяр попередив Лукашенка про цілі у Білорусі на випадок нападу

Рада провалила закон про оподаткування посилок, справу Тимошенко скеровано до суду. Головне за 26 травня 2026 фото 5
фото з відкритих джерел

Командувач Сил безпілотних систем Збройних сил Роберт Бровді заявив, що Україна готова до руйнівної відповіді у разі спроби білоруських військ вступити у війну на боці РФ. Наразі Сили оборони вже тримають «на олівці» перші 500 стратегічних цілей на території сусідньої республіки.

Військовий наголосив, що українська армія ретельно фіксує кожну ворожу активність із північного напрямку та не пробачить використання білоруського простору для російського терору.

Перші підприємства отримали компенсації за програмою страхування воєнних ризиків

Рада провалила закон про оподаткування посилок, справу Тимошенко скеровано до суду. Головне за 26 травня 2026 фото 6
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Чотири столичні підприємства отримали компенсації частини страхової премії за договорами страхування майна від воєнних ризиків. Це дозволило їм знизити вартість страховки з середнього рівня 4,24% до 1,19%.

Загалом за програмою часткової компенсації вартості страхової премії вже отримано 40 заявок з Київської, Львівської, Рівненської, Черкаської областей та Києва. Загальна вартість страхового покриття за ними складає 4,3 млрд грн.

Інші важливі новини

  • На мера П’ятихаток скоєно замах.
  • Зеленський зустрівся віч-на-віч із Порошенком.
  • Суд залишив без змін запобіжний захід експатрульному Дробницькому.

Читайте також:

Теги: податки Верховна Рада Юлія Тимошенко корупція в Україні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Юлії Тимошенко загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі у справі про надання неправомірної вигоди службовій особі
Антикорупційна прокуратура передала до суду справу Тимошенко
Сьогодні, 14:43
У великих містах зріс попит на квартири через державну програму для УДБ з ТОТ
Джек-пот для продавців житла економ-класу. Як уряд розбудив спекулянтів Війна і бізнес
22 травня, 09:30
Олександр Прокопенко фігурує у справі про корупцію у Верховному суді
Екссуддя Верховного суду за три дні до підозри подарував квартиру синові-детективу НАБУ
21 травня, 12:41
Антикорупційні органи проводять слідчі дії в межах справи про корупцію
НАБУ і САП прийшли з обшуками до Верховного суду
19 травня, 11:11
Директор НАБУ Семен Кривонос та керівник САП Олександр Клименко під час брифінгу щодо справи кооперативу «Династія», 12 травня 2026 року
Брифінг НАБУ і САП: докази зібрано, Зеленський у справі не фігурує
12 травня, 15:06
Депутат підкреслює, що видобуток, збагачення і переробка є єдиним економічним циклом
Україна має боротися не просто за інвестиції, а за створення повних промислових ланцюгів – нардеп
4 травня, 12:15
«Метінвест» Ахметова заплатив в бюджет України 4,3 млрд грн
«Метінвест» Ахметова заплатив в бюджет України 4,3 млрд грн податків у I кварталі 2026 року
4 травня, 10:52
Безмитне ввезення автомобілів для всіх українців було скасовано ще з липня 2022 року
Нардепи пропонують повернути пільгове розмитнення авто для військових
30 квiтня, 14:27
Сергій Бутенко керував підприємством до лютого 2015 року
Антикорупційний суд виніс вирок ексдиректору Житомирського бронетанкового заводу
27 квiтня, 17:50

Події в Україні

Рада провалила закон про оподаткування посилок, справу Тимошенко скеровано до суду. Головне за 26 травня 2026
Рада провалила закон про оподаткування посилок, справу Тимошенко скеровано до суду. Головне за 26 травня 2026
Сили оборони спростували захоплення ворогом двох селищ на Сумщині
Сили оборони спростували захоплення ворогом двох селищ на Сумщині
Дніпро: окупанти знищили склад з гуманітаркою ООН на $1,4 млн
Дніпро: окупанти знищили склад з гуманітаркою ООН на $1,4 млн
Чому росіяни так прагнуть захопити Малу Токмачку: пояснення військових
Чому росіяни так прагнуть захопити Малу Токмачку: пояснення військових
Чернігівщина: окупанти вдарили по кладовищу, пошкоджено могили
Чернігівщина: окупанти вдарили по кладовищу, пошкоджено могили
Чубаров порадив українцям в окупованому Криму триматися подалі від військових об'єктів Росії
Чубаров порадив українцям в окупованому Криму триматися подалі від військових об'єктів Росії

Новини

Президент відзначив дві бригади ЗСУ високою державною нагородою
Сьогодні, 21:54
Трамп пройшов медобстеження і розповів про стан здоров’я
Сьогодні, 20:50
Зеленський нагородив європейських високопосадовців та мерів міст державними відзнаками
Сьогодні, 19:53
Глава Єврокомісії назвала винного у провокаціях із дронами над Балтією
Сьогодні, 19:35
Латвія на кордоні з РФ розміщує дрони-перехоплювачі
Сьогодні, 19:18
Мадяр попередив Лукашенка про цілі у Білорусі на випадок нападу
Сьогодні, 18:54

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua