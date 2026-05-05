Телеканал «Рада» обрав виробника для марафону: перемогла «Файно-компані»

glavcom.ua
Із 1 січня телеканал «Рада» не бере участі в телемарафон
Підрядника визначили, але фінансування марафону залишається незрозумілим

Парламентський телеканал «Рада» визначив переможця мистецького конкурсу на виробництво контенту для телемарафону «Єдині новини #UAразом». Ним стало ТОВ «Файно-компані». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт телеканалу.

Минулого тижня відбулася презентація проєктів, за підсумками якої і визначили переможця. Власницею та керівницею компанії є Марія Владова-Гілевич. До 2021 року компанія належала Оксані Кулик.

ТОВ «Файно-компані» вже працювало з державними замовленнями: у 2023 році компанія отримала 5,5 млн грн від ДП «Мультимедійна платформа іномовлення» на виробництво серіалу «Під небом».

Офіс компанії розташований у Києві на вулиці Дмитрівській, неподалік від офісу телеканалу «Інтер». У минулому «Файно-компані» співпрацювала з продакшном «Інтера», зокрема у виробництві художніх фільмів.

Водночас на платформі «Прозорро» наразі відсутня інформація про проведення тендеру або виділення коштів для цього проєкту.

З 1 січня цього року телеканал «Рада» не мовить у телемарафоні, що може бути пов’язано з відсутністю прямого бюджетного фінансування для цієї діяльності. У бюджеті на парламентські медіа передбачено понад 80 млн грн, однак більшість коштів спрямована на виробництво телевізійних програм, без окремого рядка на марафон.

Раніше керівництво каналу зазначало, що фінансування телемарафону здійснюється через іншу бюджетну програму, яка охоплює іномовлення та діяльність Укрінформу. Загальний обсяг цієї програми перевищує 1,5 млрд грн.

У квітні державне підприємство уклало угоди з медіагрупами на виробництво контенту для марафону у 2026 році. Три з них отримали по 179 млн грн, ще одна – 100 млн грн. Таким чином, частина коштів, яка не була розподілена між мовниками, може бути спрямована на виробництво контенту, зокрема і для телеканалу «Рада».

