Антикорупційний суд узявся за екснардепа Левуса, який під час розгляду справи втік до війська

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
У травні 2021 року суд виправдав екснардепа і визнав невинуватим. Цей вирок оскаржила прокуратура
фото з відкритих джерел

На початку вересня 2024-го колишнього політика звільнено з військової служби за станом здоров’я

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відновила розгляд справи обвинуваченого народного депутата VIII скликання Андрія Левуса через три роки після зупинки слухань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

Підставою стало клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, в якому зазначено: на початку вересня 2024 року обвинувачений екснардеп, якого у листопаді 2022 року було мобілізовано до ЗСУ, звільнився з військової служби. Цьому послужив висновок військово-лікарської комісії про непридатність Левуса до військової служби.

Окремо прокурор зауважив: влітку цього року набрали чинності зміни до Закону «Про військовий обов’язок і військову службу», які забороняють комплектувати лави армії з числа осіб, обвинувачених у вчиненні тяжкого та/або особливо тяжкого корупційного кримінального правопорушення та кримінальне провадження стосовно яких перебуває на стадії судового провадження.

За матеріалами справи, Андрій Левус обвинувачується у зловживанні владою (ч.2 статті 364 Кримінального кодексу). За версією слідства, протягом 2014-2017 років обвинувачений отримав 543,9 тис. грн компенсації за оренду номеру парламентського готелю «Київ». На думку сторони обвинувачення, ці виплати були незаконними, оскільки на той час Андрій Левус мав квартиру у столиці, яка належала його дружині.

У травні 2021 року Вищий антикорупційний суд виправдав екснардепа і визнав невинуватим. Ключовим аргументом Феміди на користь обвинуваченого стала недосконала законодавча база щодо врегулювання житлового питання для іногородніх народних депутатів (на момент обрання Андрій Левус був зареєстрований у Стрию Львівської області). Також суд узяв до уваги свідчення Левуса, який запевнив: готельний номер використовував, окрім проживання, як одне із робочих місць. Окремо екснардеп стверджував, що часто був змушений проживати окремо від своєї дружини у готельному номері через складнощі у сімейних стосунках.

У червні 2021 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила в апеляції виправдувальний вирок. Наприкінці грудня 2022 року апеляційна інстанція зупинила розгляд справи до звільнення Андрія Левуса з військової служби.

Як повідомляв «Главком», протягом 2022-2025 років Вищий антикорупційний суд відновив розгляд 15 кримінальних проваджень, які було зупинено через мобілізацію обвинувачених до ЗСУ.

Водночас за час вторгнення Антикорупційний суд зупинив 54 кримінальні провадження, в яких обвинувачені пішли служити в армію.

