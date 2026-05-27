Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Рада ухвалила євроінтеграційний закон про публічні закупівлі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Рада ухвалила євроінтеграційний закон про публічні закупівлі
Документ вважається одним із ключових євроінтеграційних актів у межах переговорного процесу про вступ України до ЄС
фото: Верховна Рада
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Положення закону спрямовані на створення сучасної, прозорої та ефективної системи публічних закупівель

Верховна Рада ухвалила закон №11520, який передбачає комплексне оновлення системи держзакупівель з урахуванням європейських стандартів та вимог інтеграції до ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Верховну Раду

Положення документа спрямовані на імплементацію європейських стандартів у сфері публічних закупівель, подальше наближення національного законодавства до права Європейського Союзу та гармонізацію законодавства України з правом ЄС. Закон визначається як один із ключових євроінтеграційних актів у межах переговорного процесу щодо членства України в ЄС.

Положення документа насамперед спрямовані на формування сучасної, прозорої, конкурентної та ефективної системи публічних закупівель, яка відповідає потребам держави в умовах воєнного стану, післявоєнного відновлення України, а також міжнародним зобов’язанням нашої держави. Закон також розглядається як інструмент економії бюджетних ресурсів, посилення довіри міжнародних партнерів та покращення управління державними витратами.

«Особливе значення закон має для процесу відбудови України після наслідків повномасштабної збройної агресії російської федерації, оскільки саме через механізми публічних закупівель проходитиме значний обсяг державних та міжнародних коштів. Тому принципово важливо, щоб ці кошти використовувалися прозоро, конкурентно та ефективно», – йдеться в повідомленні парламенту.

Нагадаємо, Верховна Рада провалила голосування за усі поправки до законопроєкту №12360 про оподаткування закордонних посилок. Нардепи не підтримали 11 поправок, а сам законопроєкт не змогли відправити на повторне друге читання. Документ передбачав скасування пільгового порогу та мав запровадити податок на додану вартість для посилок із-за кордону вартістю до 150 євро.

Як повідомлялося, Європейський Союз планує пов’язати частину макрофінансової допомоги Україні із запровадженням нових правил оподаткування міжнародних посилок. За даними агентства  Bloomberg, йдеться про частину пакета допомоги Україні на 90 млрд євро, а саме про макрофінансовий компонент у 8,4 млрд євро.

Читайте також:

Теги: євроінтеграція держзакупівлі Верховна Рада депутат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Політикиня торік уже притягувалася до адміністративної відповідальності за порушення мовного законодавства
На Миколаївщині депутатку міськради оштрафовано за російську мову
Вчора, 15:19
Дружина та син біля портрета загиблого розвідника
У Нетішині люди були проти перейменування вулиці на честь Героя України: чим усе закінчилося
23 травня, 19:15
За результатами перевірки декларації Кулика за 2022 рік виявлено велику кількість недостовірних відомостей
На Вінниччині колишній депутат сільради приховав майна на 36 млн
15 травня, 17:40
Суд обрав депутату запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання на 60 діб
Суд продовжив запобіжний захід Тищенку
14 травня, 18:47
Лідерка «Батьківщини» не визнає звинувачень
Апеляція залишила в силі підозру Тимошенко у справі про підкуп нардепів
12 травня, 20:38
Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас
Вступ України до Євросоюзу. Каллас розповіла про час відкриття усіх переговорних кластерів
11 травня, 19:12
Укладання контрактів із військовими пропонується здійснити у три етапи
Якими будуть терміни служби? Нардеп розкрив умови нових контрактів для військових
9 травня, 18:59
Поштовхом до розробки документа стали виявлені порушення під час мобілізаційних заходів
До 8 років тюрми: Рада готує покарання для посадовців ТЦК і ВЛК
7 травня, 19:40
За словами спікера Ради, з проєкту нового Цивільного кодексу було вилучено норму про дозвіл на шлюб з 14 років у виняткових випадках
В Україні дозволять шлюб із 14 років? Стефанчук розставив всі крапки над «і»
28 квiтня, 19:43

Економіка

Нацбанк дав прогноз для української економіки до 2028 року
Нацбанк дав прогноз для української економіки до 2028 року
Рада ухвалила євроінтеграційний закон про публічні закупівлі
Рада ухвалила євроінтеграційний закон про публічні закупівлі
Нацбанк ввів у обіг пам’ятні монети, присвячені двом областям України (фото)
Нацбанк ввів у обіг пам’ятні монети, присвячені двом областям України (фото)
Тарифи на електрику: для кого зміняться ціни на постачання
Тарифи на електрику: для кого зміняться ціни на постачання
Підготовка до зими: Україна змінила ціну на зберігання газу
Підготовка до зими: Україна змінила ціну на зберігання газу
Оподаткування міжнародних посилок. Волонтерська допомога з-за кордону під загрозою?
Оподаткування міжнародних посилок. Волонтерська допомога з-за кордону під загрозою?

Новини

Поліція Чернігівщини отримала нового керівника
Сьогодні, 15:36
Ворог намагається прорвати оборону біля Куп’янська – Угруповання об’єднаних сил
Сьогодні, 15:14
Зброя для залякування, а не перемоги. Аналітики знайшли критичний недолік у путінському «Орєшніку»
Сьогодні, 14:59
Китайська поліція тестує смарт–окуляри з розпізнаванням облич
Сьогодні, 14:22
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 27 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Президент відзначив дві бригади ЗСУ високою державною нагородою
Вчора, 21:54

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua