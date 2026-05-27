Рада ухвалила євроінтеграційний закон про публічні закупівлі

Документ вважається одним із ключових євроінтеграційних актів у межах переговорного процесу про вступ України до ЄС

Положення закону спрямовані на створення сучасної, прозорої та ефективної системи публічних закупівель

Верховна Рада ухвалила закон №11520, який передбачає комплексне оновлення системи держзакупівель з урахуванням європейських стандартів та вимог інтеграції до ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Верховну Раду.

Положення документа спрямовані на імплементацію європейських стандартів у сфері публічних закупівель, подальше наближення національного законодавства до права Європейського Союзу та гармонізацію законодавства України з правом ЄС. Закон визначається як один із ключових євроінтеграційних актів у межах переговорного процесу щодо членства України в ЄС.

Положення документа насамперед спрямовані на формування сучасної, прозорої, конкурентної та ефективної системи публічних закупівель, яка відповідає потребам держави в умовах воєнного стану, післявоєнного відновлення України, а також міжнародним зобов’язанням нашої держави. Закон також розглядається як інструмент економії бюджетних ресурсів, посилення довіри міжнародних партнерів та покращення управління державними витратами.

«Особливе значення закон має для процесу відбудови України після наслідків повномасштабної збройної агресії російської федерації, оскільки саме через механізми публічних закупівель проходитиме значний обсяг державних та міжнародних коштів. Тому принципово важливо, щоб ці кошти використовувалися прозоро, конкурентно та ефективно», – йдеться в повідомленні парламенту.

