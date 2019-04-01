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    Політика

    У ЦВК розповіли про курйози під час виборів

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    У ЦВК розповіли про курйози під час виборів

    Загалом вибори відбулися без суттєвих порушень

    У Центральній виборчій комісії розповіли про курйози під час виборів президента України, які проходили 31 березня.

    За словами заступника голови ЦВК Євгена Радченка, на одній із дільниць побилися двоє спостерігачів від громадських організацій.

    «Причина конфлікту була в тому, що кожен з них намагався відвоювати право зафіксувати порушення виборчого законодавства. Це хороший приклад того, що спостерігачі працюють добросовісно», - цитує Радченка «Громадське».

    Він розповів також про курйоз на Львівщині, де на дільниці загубили ключі від металевої шафи, тому її відкривали болгаркою.

    «Жоден бюлетень не постраждав», - зауважив заступник голови ЦВК.

    Також Радченко розповів, що на Сумщині виборець намагався у роті винести бюлетень з дільниці.

    «Члени комісії це побачили і прямо з рота витягли бюлетень. Пояснити свої дії він не зміг», - розповіли у ЦВК.

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      0.0%
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      0.0%
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      0.0%
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      0.0%
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    Крім того, за словами Радченка, на Херсонщині 18 дільниць на короткий термін залишалися без світла. Ще кілька дільниць відкрилися з невеликим запізненням, оскільки там забули про переведення годинників на літній час.

    Загалом вибори відбулися без суттєвих порушень.

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