МВС збільшує кількість спецгруп для перевірки дотримання карантину

Поліція готує рейди по закладах торгівлі і харчування

В Україні запровадили карантин вихідного дня, однак не всі збираються його дотримуватися

Очільник Національної поліції України Ігор Клименко розповів, що сьогодні дотримання карантину в країні контролює близько однієї тисячі рейдових груп. Кількість цих груп, за його словами, буде збільшено.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Як пояснив Клименко, ці рейдові групи будуть перевіряти дотримання передбачених карантином обмежень суб'єктами господарювання.

Він додав, що з початку тижня перевірили майже 40 тисяч закладів, а за результатами перевірок склали 3200 адмінпротоколів та порушили 22 кримінальні справи.

«Загалом з початку дії карантинних обмежень складено 50,5 тисячі адмінпротоколів. Судами накладено штрафи на майже 20 мільйонів гривень. За тиждень викрито 536 закладів харчування та дозвілля, які працювали після 22-ї години», - розповів Клименко.

Раніше вже повідомлялося, що вихідними столицю патрулюватимуть спецгрупи поліції.

Як відомо, в Україні з 14 листопада вводять «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада.

Низка міст України вже відмовилась від запровадження карантину вихідного дня, мотивуючи це можливим погіршенням соціально-економічної ситуації.

Зокрема, це Львів, Одеса, Черкаси, Тернопіль, Житомир, Краматорськ, Слов'янськ, Мукачево, Рівне, Маріуполь.

Разом з тим глава уряду Денис Шмигаль заявив, що у мерів немає повноважень ігнорувати карантин вихідного дня

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