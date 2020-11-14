Івано-Франківськ услід за Львовом визнав суботу та неділю робочими днями

Міськрада проголосувала за те, щоб зробити суботу та неділю робочими днями, зокрема, для закладів громадського харчування

Міський голова Франківська запропонував звернутися до поліції, щоб правоохоронці не штрафували представників бізнесу за порушення правил карантину

Виконавчий комітет Івано-Франківської міськради вирішив до кінця листопада зробити вихідні дні робочими, щоб не виконувати постанову Кабінету міністрів про карантин вихідного дня.

Раніше таке рішення ухвалили у Львові.

У п'ятницю, 13 листопада, Івано-Франківської виконком міськради зібрався на позачергове засідання і заслухав представницю підприємців. Після цього міськрада проголосувала за те, щоб зробити суботу та неділю робочими днями для закладів громадського харчування, ТРЦ, суб'єктів господарювання у сфері торговельного та побутового обслуговування, культурно-мистецьких закладів, спортзалів, фітнес-центрів, басейнів і ринків.

Місцева влада звернеться до Кабінету міністрів із закликом скасувати постанову про карантин вихідного дня і визнати її неконституційною, а також відшкодувати збитки малому і середньому бізнесу.

Міський голова Руслан Марцінків запропонував звернутися до поліції, щоб правоохоронці не штрафували представників бізнесу за порушення правил карантину.

Як відомо, Асоціація рестораторів Івано-Франківська виступала проти карантину вихідного дня. Зокрема, компанія «23 ресторани» вирішила продовжувати роботу та оскаржувати рішення Кабінету міністрів у суді.

Нагадаємо, в Україні з 14 листопада вводять карантин вихідного дня, обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада.

Низка міст України вже відмовилась від запровадження карантину вихідного дня, мотивуючи це можливим погіршенням соціально-економічної ситуації.

Це Львів, Одеса, Черкаси, Тернопіль, Житомир, Краматорськ, Слов'янськ, Мукачево, Рівне, Маріуполь.

Разом з тим глава уряду Денис Шмигаль заявив, що у мерів немає повноважень ігнорувати карантин вихідного дня