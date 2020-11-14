Івано-Франківськ услід за Львовом визнав суботу та неділю робочими днями
Міський голова Франківська запропонував звернутися до поліції, щоб правоохоронці не штрафували представників бізнесу за порушення правил карантину
Виконавчий комітет Івано-Франківської міськради вирішив до кінця листопада зробити вихідні дні робочими, щоб не виконувати постанову Кабінету міністрів про карантин вихідного дня.
Раніше таке рішення ухвалили у Львові.
У п'ятницю, 13 листопада, Івано-Франківської виконком міськради зібрався на позачергове засідання і заслухав представницю підприємців. Після цього міськрада проголосувала за те, щоб зробити суботу та неділю робочими днями для закладів громадського харчування, ТРЦ, суб'єктів господарювання у сфері торговельного та побутового обслуговування, культурно-мистецьких закладів, спортзалів, фітнес-центрів, басейнів і ринків.
Місцева влада звернеться до Кабінету міністрів із закликом скасувати постанову про карантин вихідного дня і визнати її неконституційною, а також відшкодувати збитки малому і середньому бізнесу.
Міський голова Руслан Марцінків запропонував звернутися до поліції, щоб правоохоронці не штрафували представників бізнесу за порушення правил карантину.
Як відомо, Асоціація рестораторів Івано-Франківська виступала проти карантину вихідного дня. Зокрема, компанія «23 ресторани» вирішила продовжувати роботу та оскаржувати рішення Кабінету міністрів у суді.
Нагадаємо, в Україні з 14 листопада вводять карантин вихідного дня, обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада.
Низка міст України вже відмовилась від запровадження карантину вихідного дня, мотивуючи це можливим погіршенням соціально-економічної ситуації.
Це Львів, Одеса, Черкаси, Тернопіль, Житомир, Краматорськ, Слов'янськ, Мукачево, Рівне, Маріуполь.
Разом з тим глава уряду Денис Шмигаль заявив, що у мерів немає повноважень ігнорувати карантин вихідного дня