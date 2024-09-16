Відключення світла: як діятимуть графіки 17 вересня

У всіх регіонах України упродовж доби 17 вересня не прогнозується відключення світла

Енергетики закликають українців споживати електроенергію ощадливо

Завтра, 17 вересня, застосування заходів обмеження електроенергії не прогнозується. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

«Згідно з інформацією від «Укренерго» вівторок має пройти без відключень електрики», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом доби 16 вересня відключення електроенергії не плануються. Але необхідність ощадливого споживання залишається з 16:00 до 22:00. Через обстріли та негоду знеструмлено 664 населених пункти у різних областях.

Як стало відомо, у зв'язку зі скасуванням графіків погодинних відключень із 9 вересня в Україні зростає рівень споживання електроенергії.

До слова, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури розпочало будівництво третього рівня пасивного захисту на підстанціях НЕК «Укренерго», але міжнародні партнери не бачать доцільності фінансування такого дорогого проєкту до проведення випробувань цієї технології.

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну.

Як повідомлялося, колишній голова «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомляв, що енергетичні об’єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак.