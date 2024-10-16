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Росіяни атакували безпілотниками промисловий об'єкт на Тернопільщині

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Росіяни атакували безпілотниками промисловий об'єкт на Тернопільщині
Тернопільщину атакували БпЛА
фото з відкритих джерел

Після влучання «Шахеда» на підприємстві виникла пожежа

Під час нічної атаки проти України Росія завдала удару по одному з промислових об'єктів на території Тернопільської області. Виникла масштабна пожежа. Про це повідомила Тернопільськуа ОВА в своєму Telegram-каналі.

«Під час нічної атаки ворог завдав удару по одному з промислових об'єктів на території області, внаслідок чого виникла масштабна пожежа. Для оперативної ліквідації наслідків були залучені 45 рятувальників на 12 одиницях спеціальної техніки та 12 поліцейських на 4 одиницях спеціальної техніки», – йдеться в повідомленні ОВА.

Завдяки злагодженим і професійним діям співробітників ДСНС, нацполіціі, пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати. Загиблих та травмованих немає.

Нагадаємо, у столиці вночі, 16 жовтня тривога через атаку дронів тривала більше двох годин.

Раніше стало відомо, що російська оборонно-промислова база швидко розробляє безпілотники, які працюють на широкому діапазоні частот, щоб українським системам РЕБ було складніше їх збивати. 

Раніше стало відомо, що у Латвії дрон, який було виявлено на сході країни, містив вибухівку та використовувався для атак проти України.

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Теги: пожежа росія Telegram ворог тривога Тернопільщина дрон війна

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