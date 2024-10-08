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Чи працюватимуть світлофори cтолиці під час відключень світла: відповідь влади

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Чи працюватимуть світлофори cтолиці під час відключень світла: відповідь влади
фото: з відкритих джерел

Уже 145 світлофорних столиці обладнанні резервним живленням

Більшість світлофорів у Києві будуть працювати за умов блекауту. Наразі світлофори оснащують резервним живленням, щоб вони працювали під час відключень світла. Про це повідомив начальник служби впровадження та експлуатації автоматизованої системи управління дорожнім рухом КП «Центр організації дорожнього руху» Віктор Якубовський в ефірі телеканала «Київ24».

Уже обладнано 145 світлофорних об'єкта столиці. «Наше підприємство закуповує і встановлює шафи резервного живлення на світлофорні об'єкти, які підтримують його роботу до 24 годин залежно від складності такого об'єкта - кількості світлофорів на ньому та іншого периферійного обладнання. На сьогодні вже встановлено 107 шаф такого резервного живлення, до яких під'єднано 145 світлофорних об'єктів», – зазначив Якубовський

При цьому він уточнив, що на різних етапах закупівлі перебувають ще близько 300 шаф резервного живлення, які планують встановити найближчим часом.

«Загалом у нас на балансі 738 світлофорних об'єкта. Щоб підключити всі ці об'єкти до резервного живлення, необхідно приблизно 500-550 таких шаф, тому що є світлофорні об'єкти, в яких є спільна точка живлення. Таким чином, однією шафою можна живити два, а то й більше світлофорних об'єктів», – підсумував Якубовський.

Раніше депутат Київради Олег Костюшко повідомив, що навіть за найгіршого сценарію взимку у Києві працюватимуть котельні, лікарні та бювети. «Сьогодні критичні об’єкти, до яких відносяться котельні, помпи, лікарні, не будуть відключатися взагалі. Якщо буде технічна можливість, їх не відключатимуть», – заявив Костюшко.

Депутат Київради також додав, що основні котельні та вузли водопостачання мають додаткове обладнання, певний рівень захисту та генератори. 

 

Теги: блекаут електроенергія відключення світла

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