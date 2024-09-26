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Шмигаль показав захисні споруди на енергетичних підстанціях (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Шмигаль показав захисні споруди на енергетичних підстанціях (фото)
До нового опалювального сезону «Миколаївоблтеплоенерго» зобов’язалося побудувати п'ять об’єктів розподіленої генерації
фото: Telegram/Денис Шмигаль

На Миколаївщині триває будівництво системи розподіленої генерації.\

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оглянув хід будівництва інженерного захисту на енергетичних підстанціях Миколаївщини. Про це повідомив глава уряду в Telegram.

«Голова ОВА доповів про загальну ситуацію. Заслухали проблемні питання та наші подальші кроки. Тут без деталей. Продовжуємо активну роботу з посилення захисту енергооб’єктів», – зазначив він.

Шмигаль відвідав Миколаївщину
Шмигаль відвідав Миколаївщину
фото: Telegram/Денис Шмигаль
Енергетична підстанція
Енергетична підстанція
фото: Telegram/Денис Шмигаль

За словами Шмигаля, триває будівництво системи розподіленої генерації. «У Миколаєві ознайомилися з процесом установки двох когенераційних установок потужністю 1,5 МВт кожна. Це забезпечить теплом понад 200 багатоквартирних житлових будинків, п'ять медичних та 24 освітніх закладів», – розповів прем'єр.

Очільник уряду також наголосив, що загалом до нового опалювального сезону «Миколаївоблтеплоенерго» зобов’язалося побудувати п'ять об’єктів розподіленої генерації на базі газопоршневих когенераційних установок загальною потужністю 5,5 МВт.

Держава готується до зими і можливих атак Росії, захищаючи енергооб'єкти першим та другим рівнем захисту
Держава готується до зими і можливих атак Росії, захищаючи енергооб'єкти першим та другим рівнем захисту
фото: Telegram/Денис Шмигаль
Шмигаль оглянув захисні споруди
Шмигаль оглянув захисні споруди
фото: Telegram/Денис Шмигаль

Нагадаємо, Шмигаль заявляв, що наразі неможливо вказати, в яких умовах українці будуть проходити зимовий опалювальний сезон. Держава готується до зими і можливих атак Росії, захищаючи енергооб'єкти першим та другим рівнем захисту.

Раніше стало відомо, що Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури розпочало будівництво третього рівня пасивного захисту на підстанціях НЕК «Укренерго», але міжнародні партнери не бачать доцільності фінансування такого дорогого проєкту до проведення випробувань цієї технології.

Як повідомлялося, екскерівник «Укренерго» Володимир Кудрицький стверджує, що рішення наглядової ради енергокомпанії про дострокове припинення його повноважень r.

До слова, 12 вересня моніторингова місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) відвідала одну з підстанцій «Укренерго», яка була внесена до переліку ключових в контексті гарантування безпечної роботи АЕС.

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Теги: Денис Шмигаль прем’єр-міністр енергетика електроенергія відключення світла будівництво

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