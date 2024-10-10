Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Відключення світла: як діятимуть графіки 11 жовтня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Відключення світла: як діятимуть графіки 11 жовтня
У всіх регіонах України упродовж доби 11 жовтня не прогнозується відключення світла
фото: glavcom.ua

«Укренерго» закликає користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 16:00 години

Завтра, 11 жовтня, заходи обмеження споживання електроенергії не плануються. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

«За можливості, користуйтесь потужними електроприладами в денні години – з 10:00 до 16:00», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство енергетики заперечило прогноз Організації Об'єднаних Націй про ймовірну тривалість відключень світла взимку в Україні від 4 до 18 годин на добу.

Варто зазначити, чиновники в уряді заявляють, що до кінця жовтня та в листопаді проблем із енергопостачанням в Україні не буде. Також вони висловлюють надію, що цьогорічна зима пройде також майже без відключень, як і минулого року.

До слова, 9 жовтня, на 11 днів раніше запланованого, НАЕК «Енергоатом» вивів з планово-попереджувального ремонту ще один енергоблок однієї з АЕС – нині блок набирає потужності. «Енергоатом» повідомив про те, що наразі всі дев’ять енергоблоків, які працюють на підконтрольній Україні території, готові до роботи в осінньо-зимовий період.

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. Країни G7 та інші партнери від початку повномасштабного вторгнення Росії зібрали понад $4 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури України.

Читайте також:

Теги: Укренерго відключення світла електроенергія енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«У численних інтерв'ю Кудрицький розповідає, що свою частину роботи він сумлінно виконав»
Премія ексглаві «Укренерго» Кудрицькому – 17 млн. Чому так мало?
Сьогодні, 17:22
«Ми не будемо мати найближчими роками професійних кадрів. Частина піде на пенсію, а цю яму ми не можемо заповнити тими хлопцями, яких готують наші університети»
Взаємні борги в енергетиці можуть призвести до кадрової кризи – експерт
5 жовтня, 16:01
Проєкт Dozorro TI Ukraine дослідив, який захист купувався на Prozorro для української електрогенерації, хто отримав контракти і скільки грошей на це пішло
Росія готує удар по українських АЕС. Як готується «Енергоатом»? Війна і гроші
1 жовтня, 10:30
Уряд переніс кінцеву дату рекомендацій щодо використання кондиціонерів з 31 грудня на 30 вересня 2024 року
Уряд скасував заборону на використання кондиціонерів у держустановах
30 вересня, 11:27
Експерт наголосив, що Національна комісія має прибрати встановлені на енергетичному ринку прайс-кепи
Голова ради Асоціації відновлювальної енергетики пояснив, чому вночі можуть бути проблеми зі світлом
26 вересня, 18:17
Юрій Риженков каже, що часто буває, що компанія платить за перетин більше, ніж за саму електроенергію
Імпорт електроенергії для промисловості. Гендиректор «Метінвесту» вказав на ключову проблему
20 вересня, 13:22
У теплі періоди зими, коли температура буде вище нуля, Україна може обійтись без відключень
Коли почнуться стабільні відключення світла: ексглава «Укренерго» дав прогноз
12 вересня, 17:03
Раніше «Укренерго» повідомляло, що 12 вересня застосування заходів обмеження електроенергії не прогнозується
Графіки відключення повертаються: де й коли не буде світла 12 вересня
12 вересня, 12:03
У всіх регіонах України упродовж доби 12 вересня не прогнозується відключення світла
Чи будуть відключення світла 12 вересня: прогноз «Укренерго»
11 вересня, 19:02

Події в Україні

Повітряні сили прокоментували інформацію про «знищення» Patriot
Повітряні сили прокоментували інформацію про «знищення» Patriot
Відключення світла: як діятимуть графіки 11 жовтня
Відключення світла: як діятимуть графіки 11 жовтня
До кінця року Україна отримає енергетичне обладнання на понад 1 ГВт
До кінця року Україна отримає енергетичне обладнання на понад 1 ГВт
Генштаб та СБУ підтвердили ураження аеродрому «Ханская» в російській Адигеї (відео)
Генштаб та СБУ підтвердили ураження аеродрому «Ханская» в російській Адигеї (відео)
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 26 хвилин
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 26 хвилин
Кривий Ріг атакував дрон росіян, пошкоджено п'ятиповерхівку
Кривий Ріг атакував дрон росіян, пошкоджено п'ятиповерхівку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 жовтня: ситуація на фронті
35K
Україна припинить бойові дії вздовж лінії фронту? Офіс Зеленського прокоментував заяву італійських ЗМІ
29K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 жовтня 2024
24K
Втрата Агрегатного заводу у Вовчанську, таємне спілкування Трампа та Путіна та ураган у США: головне за ніч
16K
Недоторканні долари. Вінницький суд відмовився арештовувати майно, вилучене у справі голови МСЕК
15K
РФ відбила Агрегатний завод у Вовчанську, а ЗСУ просунулись під Покровськом – звіт ISW

Новини

Втрата Агрегатного заводу у Вовчанську, таємне спілкування Трампа та Путіна та ураган у США: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Новий опалювальний сезон. Який тариф буде у тих, хто має електроопалення
Сьогодні, 07:00
Сонячно і практично без опадів: прогноз погоди на 10 жовтня
Сьогодні, 06:00
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
В опалювальний сезон працюватимуть усі дев’ять енергоблоків АЕС, розташованих на підконтрольній території
Вчора, 20:17
СБУ: Боголюбов та Коломойський відмили, зокрема, через Єврейську общину України, майже 6 млрд грн
Вчора, 16:17

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua