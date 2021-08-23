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    У Києві приземлився ще один український літак із Афганістану

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    З Афганістану повернувся ще один український літак - У Києві приземлився ще один український літак із Афганістану
    З Афганістану повернувся ще один український літак
    Фото з відкритих джерел

    Серед евакуйованих з Афганістану 79 українців і членів їх сімей

    У Києві приземлився ще один український літак із Афганістану. Борт евакуював 103 людини. Про це повідомляє РБК-Україна.

    Серед евакуйованих з Афганістану 79 українців і членів їх сімей.

    Всього на борту 103 людини.

    Раніше Україна запропонувала свою допомогу у переселенні афганців із групи ризику. Вона зробила таку пропозицію спільно із групою інших країн.

    Нагадаємо, сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що із Кабула вилетів останній цивільний літак – він був український.

    Перед цим з Кабула в Україну прибуло два евакуаційні рейси – 16 і 22 серпня.

    22 серпня військово-транспортний літак Збройних Сил евакуював 83 людини, зокрема 31 українця. Серед евакуйованих іноземців були представники міжнародних медіа та громадських організацій.

    А в ніч на 16 серпня український літак вивіз з Кабула 79 людей, в тому числі вісьмох українців.

    Нагадаємо, таліби захопили столицю Афганістану Кабул без бою. Уряд віддав їм владу, щоб уникнути кровопролиття.

    Тисячі афганців та іноземців тікають із країни, боючись розправи бойовиків.

    Нагадаємо, Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил ЗСУ вилетів з Кабула 21 серпня.

    22 серпня український військовий літак Іл-76МД повернувся до Києва. Другий евакуаційний борт із Кабула привіз 83 людини.

    Вашингтон подякував іноземним урядам, які погодились прийняти громадян, евакуйованих з Афганістану, зокрема й Україні.

    Теги: ЗСУ літак уряд
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    У Києві приземлився ще один український літак із Афганістану