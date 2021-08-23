З Афганістану повернувся ще один український літак

З Афганістану повернувся ще один український літак

Серед евакуйованих з Афганістану 79 українців і членів їх сімей

У Києві приземлився ще один український літак із Афганістану. Борт евакуював 103 людини. Про це повідомляє РБК-Україна.

Серед евакуйованих з Афганістану 79 українців і членів їх сімей.

Всього на борту 103 людини.

Раніше Україна запропонувала свою допомогу у переселенні афганців із групи ризику. Вона зробила таку пропозицію спільно із групою інших країн.

Нагадаємо, сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що із Кабула вилетів останній цивільний літак – він був український.

Перед цим з Кабула в Україну прибуло два евакуаційні рейси – 16 і 22 серпня.