Нуланд порадила Зеленському, з чого почати розмову з Трампом



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Колишня помічниця держсекретаря США Вікторія Нуланд

Нуланд висловила надію, що нові лідери України не дадуть втягнути себе у внутрішньополітичні справи США

Президент України Володимир Зеленський може зацікавити президента США Дональда Трампа розмовою про приватизацію та відкриття ринку землі.

Про це заявила колишня помічниця держсекретаря США Вікторія Нуланд в інтерв'ю BBC Україна.

«Це означає, що зараз у США з'являється прекрасна можливість інвестувати в Україну і допомогти вам з економічним зростанням, з добробутом, допомогти з більш європейським стилем в економіці», - вважає Нуланд.

Вона підкреслила, що це може зробити Україну «більш привабливим магнітом для повернення територій».

Нуланд вважає, що Зеленському потрібно дати зрозуміти Трампу, що санкції проти Росії допомагають посадити Путіна за стіл переговорів. Потрібно пояснити Трампу, сказала вона, що думати про зняття санкцій можна, тільки якщо з боку Росії буде реальний прогрес.

Також Нуланд висловила надію, що нові лідери України не дадуть втягнути себе у внутрішньополітичні справи США, хто б за такими спробами не стояв.

Як відомо, зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа відбудеться 25 вересня.

Нагадаємо, віцепрезидент Сполучених Штатів Майк Пенс під час телефонної розмови з президентом України обговорили візит Володимира Зеленського в США на наступному тижні.

Раніше вже колишній посол України в США Валерій Чалий заявив, що якби в Офісі президента дослухались до порад посольства України в США, то візит Володимира Зеленського в Білий дім відбувся б одразу після інавгурації.

До цього Володимир Зеленський заявив, що його зустріч з американським президентом Дональдом Трампом відбудеться «найближчим часом у вересні», конкретну дату нині узгоджують дипломати.