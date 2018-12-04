У МЗС не очікують особливих змін через припинення Договору про дружбу з Росією



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Внаслідок порушення з боку РФ Україна мала вирішувати, продовжувати угоду про дружбу чи ні

Через припинення Договору про дружбу з Росією радикальних змін не буде.

Про це сказав радник міністра закордонних справ України Тарас Качка.

«З точки зору якихось радикальних раптових змін, нічого не станеться. Найбільша шкода вже була зроблена Російською Федерацією», - наголосив він.

Водночас дипломат зазначив, що останні події (захоплення українських кораблів та моряків — ред.) говорять про те, що «є ще куди нагнітати ситуацію».

Качка пояснив, що через порушення з боку Росії Україна мала вирішувати, продовжувати цю угоду чи ні.

«Україні потрібно було реагувати на питання, чи продовжувати чи не продовжувати дію договору. Ті порушення (з боку РФ - ред.), які були вчинені, говорять про те, що ми не можемо давати згоду на такий Договір про дружбу і добросусідство», - резюмував Качка.

До слова, президент Петро Порошенко пропонує з 1 квітня припинити дію Договору про дружбу з РФ

Як відомо, після окупації Росією Криму та початку конфлікту на Донбасі в 2014 році в Україні неодноразово лунали заклики розірвати цей договір через порушення Кремлем територіальної цілісності України.

6 вересня 2018 року Рада національної безпеки та оборони затвердила рішення не продовжувати дію Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ, що спливає 31 березня 2019 року.

Нагадаємо, 17 вересня президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про припинення дії договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією.

В МЗС РФ заявили, що підписаний Порошенком указ про відмову від продовження Договору про дружбу, співробітництво і партнерство з Росією є «деструктивними кроками, які викликають глибокий жаль».

26 вересня Порошенко передав ноту генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу для розповсюдження як офіційного документа Генасамблеї та Ради безпеки ООН.

3 грудня представник президента у ВР Ірина Луценко повідомила, що президент вніс до парламенту законопроект про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ (№0206).

Джерело: Громадське