У парламенті оголосили про запуск платформи «Люди»

Як наголошують учасники платформи «Люди», йдеться про перший неполітичний механізм взаємодії влади та громади

«На зміну нерозумінню та інколи протистоянню громадського сектору та законодавчої влади повинні прийти конструктивний діалог та співпраця», – так прокоментував запуск платформи «Люди», народний депутат Тарас Тарасенко від Слуги народу, Голова Міжфракційного депутатського об‘єднання «Люди».

Про новий формат взаємин громад та влади парламентарій повідомив під час брифінгу у Верховній Раді.

«За законодавчий напрям відповідатиме міжфракційне депутатське об’єднання «Люди» (а це 21 народний депутат з різних фракцій). Для належної експертної підтримки укладені меморандуми про співпрацю з адвокатами, судовими експертами, арбітражними керуючими – тобто з майже всіма профільними юридичними громадськими організаціями. Вже розпочато підписання угод про партнерство з громадськими радами, які мають безпосередній контакт з населенням та бізнесом. Лише у співпраці та взаємній підтримці ми зможемо не тільки сформулювати, але й реалізувати на практиці прості правила для людей», – зауважив народний депутат Тарасенко.

За словами народного депутата, трикутник спільнодії буде наступний: «Спочатку громада акумулюватиме запити громадян на місцях та разом з профільними організаціями буде відшукувати вектор та суб’єктів змін (парламент, Кабмін, КМДА). Далі експерти та правники допомагатимуть сформулювати перетворення у вигляді конкретних проектів законів.А Міжфракційне депутатське об‘єднання «Люди» зобов’язується зареєструвати відповідні законопроєкти та забезпечити їх винесення до сесійної зали».

Фактично, як наголошують усі учасники Платформи «Люди», йдеться про перший неполітичний, але максимально практичний механізм взаємодії влади та громади.

Нагадає, що раніше у ЗМІ були опубліковані повідомлення про підписання меморандумів про співпрацю між МДО «Люди» та Національною асоціацією арбітражних керуючих України, Союзом експертів України, Асоціацією приватних виконавців України, Національною асоціацією патентних повірених України тощо. Крім того, напередодні в ІА «Укрінформ» від імені МДО «Люди» був підписаний меморандум про співпрацю з усіма керівниками громадських рад при РДА Києва та з Громадською Радою при КМДА.