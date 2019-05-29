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    Політика

    У президента пообіцяли незабаром представити нового голову Закарпатської ОДА

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    <p>Помічник президента Андрій Єрмак (у центрі) під час візиту на Закарпаття</p> <p></p> - У президента пообіцяли незабаром представити нового голову Закарпатської ОДА

    Помічник президента Андрій Єрмак (у центрі) під час візиту на Закарпаття

    Фото: прес-служба глави держави

    Помічник президента України відвідав з робочою поїздкою Закарпатську область

    Новий голова Закарпатської обласної державної адміністрації незабаром (ОДА) буде представлений.

    Про це повідомив помічник президента України Андрій Єрмак в ході робочої поїздки в Закарпатську область, інформує прес-служба глави держави.

    Зазначається, що помічник президента Андрій Єрмак 27 травня відвідав з робочою поїздкою Закарпатську область, яка постраждала від паводку. В ході цієї поїздки помічник президента пообіцяв, що незабаром буде представлений новий глава обласної державної адміністрації.

    Нагадаємо, 23 квітня Геннадій Москаль подав президенту України Петру Порошенку заяву про звільнення з посади голови Закарпатської ОДА за власним бажанням.

    У травні Москаль пішов на відпочинок, не дочекавшись розгляду його заяви про відставку.

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