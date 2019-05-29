У президента пообіцяли незабаром представити нового голову Закарпатської ОДА



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Помічник президента Андрій Єрмак (у центрі) під час візиту на Закарпаття Фото: прес-служба глави держави

Помічник президента України відвідав з робочою поїздкою Закарпатську область

Новий голова Закарпатської обласної державної адміністрації незабаром (ОДА) буде представлений.

Про це повідомив помічник президента України Андрій Єрмак в ході робочої поїздки в Закарпатську область, інформує прес-служба глави держави.

Зазначається, що помічник президента Андрій Єрмак 27 травня відвідав з робочою поїздкою Закарпатську область, яка постраждала від паводку. В ході цієї поїздки помічник президента пообіцяв, що незабаром буде представлений новий глава обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, 23 квітня Геннадій Москаль подав президенту України Петру Порошенку заяву про звільнення з посади голови Закарпатської ОДА за власним бажанням.

У травні Москаль пішов на відпочинок, не дочекавшись розгляду його заяви про відставку.