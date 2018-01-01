У Раді назвали польських політиків «корисними ідіотами»

«Польські політики не відають, що творять. Або відають, бо є російською агентурою»

Андрій Іллєнко, позафракційний депутат Верховної Ради, вважає, що ухвалений у Польщі «антибандерівський закон» — це помилка, яка зробить гірше насамперед самим полякам. Про це політик заявив у коментарі «Главкому». «Дуже погано, що це безглуздя сталося. Насправді ж стратегічно Польща зробила гірше, перш за все,



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Фото з відкритих джерел

«Польські політики не відають, що творять. Або відають, бо є російською агентурою»

Андрій Іллєнко, позафракційний депутат Верховної Ради, вважає, що ухвалений у Польщі «антибандерівський закон» — це помилка, яка зробить гірше насамперед самим полякам. Про це політик заявив у коментарі «Главкому».

«Дуже погано, що це безглуздя сталося. Насправді ж стратегічно Польща зробила гірше, перш за все, собі: сваритися з Україною, причому під абсолютно надуманим штучним приводом – це історично категорично не вигідно Польщі», — говорить Іллєнко.

Політик порушує питання на кшталт, «якщо виконувати, то що мільйони українців, які не згодні з польським трактуванням історії, оголошувати злочинцями? Чи це буде такий інструмент політичного тиску?». Іллєнко вважає ухвалений у Польщі закон просто помилкою, «яка, як казав Наполеон, гірше, ніж злочин».

«У Кремлі, безумовно, буде пиятика з цього приводу, тому що Росія досягає своїх цілей, і руками польських політиків їй це вдається бездоганно», — підкреслює Іллєнко.

Нардеп сподівається, що ситуація в Польщі рано чи пізно зміниться, та і в самій Україні з’явиться влада, яка буде «ставати за національні інтереси, а не торгувати ними і терпіти ці приниження».

«Польща нав’язує українцям трактування української історії. Але в цій ситуації я продовжую бути стриманим оптимістом, бо Україна і Польща приречені мати, як мінімум, співпрацю. Але деякі польські політики виглядають корисними ідіотами, які не відають, що творять. Або відають, бо є російською агентурою», — резюмує Іллєнко.

Нагадаємо, у вівторок Верховна Рада схвалила заяву у зв'язку з так званим «антибандерівським законом», ухваленим Сеймом і Сенатом Польщі. Цей документ вносить зміни до закону про Інститут національної пам'яті та інших законодавчих актів сусідньої країни. Зокрема, встановлює заборону на пропаганду в країні ідеології українських націоналістів та відповідальність, в тому числі, кримінальну, за заперечення їхніх злочинів.

Звернення Ради до поляків у певному сенсі навіть пришвидшило запуск антиукраїнського закону в дію – цього ж дня польський президент Анджей Дуда заявив, що підпише скандальний закон і спрямує його до Конституційного суду. На претензії України Дуда жодним словом не зреагував.

Українські депутати оголосили про своє «розчарування та глибоку стурбованість» діями Варшави, недопустимість подвійних стандартів, розгортання антиукраїнських настроїв та створення атмосфери тиску та залякування.

Читайте також матеріал «Главкома»: «Бандера наш». Як розвиватимуться далі події між Варшавою і Києвом.

В Раді назвали польських політиків «корисними ідіотами»

«Польські політики не відають, що творять. Або відають, бо є російською агентурою»

Андрій Іллєнко, позафракційний депутат Верховної Ради, вважає, що прийнятий у Польщі «антибандерівський закон» — це помилка, яка зробить гірше, в першу чергу, самим полякам. Про це він заявив у коментарі «Главкому».

«Дуже погано, що це безглуздя сталося. Насправді ж стратегічно Польща зробила гірше, перш за все, собі: сваритися з Україною, причому під абсолютно надуманим штучним приводом – це історично категорично не вигідно Польщі», — говорить Іллєнко.

Політик порушує питання на кшталт «Якщо виконувати, то що – мільйони українців, які не згодні з польським трактуванням історії, оголошувати злочинцями? Чи це буде такий інструмент політичного тиску?» і вважає прийнятий у Польщі закон просто помилкою, «яка, як казав Наполеон, гірше, ніж злочин».

«У Кремлі, безумовно, буде пиятика з цього приводу, тому що Росія досягає своїх цілей і руками польських політиків їй це вдається бездоганно», — підкреслює Іллєнко.

Нардеп сподівається, що ситуація в Польщі рано чи пізно зміниться, та і в самій Україні з’явиться влада, яка буде ставати за національні інтереси, а не торгувати ними і терпіти ці приниження.

«Польща нав’язує українцям трактування української історії. Але в цій ситуації я продовжую бути стриманим оптимістом, бо Україна і Польща приречені мати, як мінімум, співпрацю. Але деякі польські політики виглядають корисними ідіотами, які не відають, що творять. Або відають, бо є російською агентурою», — резюмує Іллєнко.

Нагадаємо, у вівторок Верховна Рада схвалила заяву у зв'язку з так званим «антибандерівським законом», прийнятим Сеймом і Сенатом Польщі. Цей документ вносить зміни до закону про Інститут національної пам'яті та інших законодавчих актів сусідньої країни. Зокрема, встановлює заборону на пропаганду в країні ідеології українських націоналістів та відповідальність, в тому числі, кримінальну, за заперечення їхніх злочинів.

Звернення Ради до поляків у певному сенсі навіть пришвидшило запуск антиукраїнського закону в дію – цього ж дня польський президент Анджей Дуда заявив, що підпише скандальний закон і спрямує його до Конституційного суду. На претензії України Дуда жодним словом не зреагував.

Українські депутати оголосили про своє «розчарування та глибоку стурбованість» діями Варшави, недопустимість подвійних стандартів, розгортання антиукраїнських настроїв та створення атмосфери тиску та залякування.

Читайте також матеріал «Главкома»: «Бандера наш». Як розвиватимуться далі події між Варшавою і Києвом.

Правлячі польські еліти не налаштовані на історичний діалог – нардеп

Дмитро Тимчук, «Народний фронт»

Надалі чекаємо на реакцію тверезомислячого польського політикуму, але надії мало. Правлячі польські еліти не налаштовані на історичний діалог. У зверненні Верховної Ради дуже коректно згадано декларацію 2016-го року, підписану між Україною і Польщею, яка мала б поставити всі крапки над «і» в історичних суперечках і перевести їх з політичної площини в спільну роботу над певними історичними подіями для формування спільної позиції. Ініціатори польського законопроекту на жодну секунду не врахували дух і букву цієї декларації і переслідують свої політичні цілі. Зрозуміло, що дії Верховної Ради не можуть мати якісь правові наслідки на території іншої держави, але ми апелюємо до здорової частини польського суспільства і політикуму. Певен, що радикальна частина польського суспільства не настільки велика.

У Ляшка нагадали, що Гройсман не виконав обіцянки, які давав полякам

Юрій Чижмарь, Радикальна партія

Була така думка, що будь-яке наше звернення без попереднього обговорення на рівні міжпарламентських зв’язків може викликати в Польщі тільки зворотну реакцію. За цей період голова Верховної Ради мав би зв’язатися з послом, своїм колегою в польському сеймі, але він цього не зробив. Тому я був не дуже згоден з самим текстом заяви.

Треба також усвідомлювати, що у поляків є претензії до нас. В квітні 2015-го року ми прийняли закон про визнання героїзму учасників визвольних змагань 20-го століття і там була норма, до якої поляки дуже критично ставились і яку ми обіцяли виправити. Принаймні тодішній голова Верховної Ради Володимир Гройсман при мені пообіцяв в польському парламенті виправити норму, яка передбачає відповідальність за невизнання героїзму учасників тих визвольних змагань. Поляки нам казали: «вибачте, між нами йде наукова дискусія і наші фахівці заперечували цей героїзм». Але попри всі наші обіцянки ми так і не змінили цю норму, і польський закон – це один з елементів відповіді на це. У заяві Верховної Ради треба було продемонструвати полякам, що ми готові виправляти власні помилки.

Але польський закон вже прийнятий і скасувати його буде набагато важче. Ми повинні готуватись до його наслідків і співпрацювати з польською стороною, щоб це не перейшло розумні межі, тому що закон дуже складний. Якщо ми в 2015-му році приймали просто узагальнене поняття про відповідальність, і не внесли у Кримінальний кодекс жодної норми, то поляки чітко окреслили в своєму законі історичні моменти. Хоча я знаю від багатьох поляків, що вони самі не розуміють, нащо це приймалося.

Українці в Польщі беззахисні і не мають жодних статусів – нардеп

Андрій Білецький, позафракційний

Події йдуть по вкрай негативному і песимістичному сценарію. Цей закон – це втрати як для української, так і для польської сторін. Просто поляки відчують це трохи пізніше. В 21-му сторіччі Україна і Польща є природними союзниками, і треба було думати в бік історичного майбутнього, а не історичного минулого. Цей закон може бути суто формальним і стосуватись більш культурно-історичної площини, а може мати негативні наслідки, оскільки мільйони українців зараз знаходяться в Польщі. Вони беззахисні, не мають жодних статусів і можуть відчути на собі популістську хвилю українофобії, яку вирішила нарощувати польська влада. І українська держава має захищати своїх людей на всіх рівнях – юридичному, дипломатичному або силовому.

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БЕК І ПОСИЛАННЯ НА ЦЕЙ ТЕКСТ https://glavcom.ua/country/politics/bandera-nash-yak-podiji-mizh-varshavoyu-i-kijevom-rozvivatimutsya-dali-471728.html