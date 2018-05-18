У Саакашвілі оголосили про запуск президентських праймеріз. Тимошенко і Гриценко вже відмовились



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Давид Сакварелідзе

У Саакашвілі хочуть знайти Україні «нового Макрона»

Партія «Рух нових сил Михайла Саакашвілі» оголосила про запуск президентських праймеріз. Юлія Тимошенко і Анатолій Гриценко вже встигли від цього відмовитись. Про це розповідає в інтерв’ю «Главкому» представник партії Саакашвілі, колишній заступник генпрокурора України Давид Сакварелідзе.

«Ми зараз готуємось запускати президентський праймеріз. Народний кандидат у президенти має з’явитися на новій платформі, не лише під прапором «Руху нових сил». Ця платформа покаже, що є різні люди – не тільки медійно розкручені, які можуть стати новими обличчями і кандидатами в президенти. Цей політичний процес ми дуже скоро запропонуємо суспільству і покажемо, що є багато достойних людей, які досі навіть не думали, що можуть у цьому брати участь, але ми їх підштовхнемо. Бо останні соцопитування дуже добре показують, що в країні існує проблема реального лідерства. Коли майбутнім «батькам» чи «матерям» нації дають 5-6-7% та розриви в 1 % – це насправді дуже мало», - пояснює Сакварелідзе.

За його словами, кандидати для праймеріз відбиратимуться зі звичайних людей. «З діячів, яких ви знаєте і бачили, але не думали, що вони можуть брати участь у президентських виборах», - додає він.

Сакварелідзе зазначає, що також, якщо, наприклад, Гриценко і Тимошенко захочуть брати участь у праймеріз, його партія зустріне це із задоволенням.

«Але я не думаю, що вони погодяться, - говорить Давид. - Юлія Володимирівна, наприклад, вважає, що сам виборний процес є праймеріз. Подивимось, хто що набере в першому турі, і тоді хай інші визначаються, кого з двох фіналістів підтримати у другому. У неї (Тимошенко, - «Главком») є велика партія і великий рейтинг, щоб так розмірковувати. Так само Гриценко вважає, що праймеріз йому не потрібен, бо він і так прохідний кандидат».

Представник партії Саакашвілі наголошує на тому, що він із колегами запропонує людям «абсолютно нове». «Може, ці праймеріз виведуть на поверхню нового українського Макрона. Головне запустити процес», - резюмував Сакварелідзе.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Давид Сакварелідзе: Луценко сподівається стати прем’єром або наступником Порошенка